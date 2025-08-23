Фейкова "служба підтримки" виманила у криптоінвестора понад 90 млн доларів

Шахраї вивели величезний статок на приховані рахунки у криптовалюті. Експерт у сфері викритті подібних злочинів розповів, як власник втратив свої біткоїни, і дав поради іншим інвесторам.

Випадок з крадіжкою 783 BTC (91 мільйона доларів) в результаті соціальної інженерії стався 19 серпня. Про нього повідомив у соцмережі X анонімний аналітик, який спеціалізується на викритті шахрайства у сфері криптовалюти, під ніком ZachXBT.

Шахраї прикинулися співробітниками служби підтримки біржі та гаманця, щоб виманити у жертви конфіденційну інформацію. Отримавши доступ до чужих біткоїнів, вони почали ділити вкрадені активи на дрібні частини й переказувати їх у сервіс Wasabi. Це потрібно було, щоб замаскувати походження коштів.

"Випадково ця крадіжка сталася в річницю крадіжки 243 мільйонів доларів у Genesis Creditor", — зауважив експерт.

У коментарях він пояснив, що внаслідок багатьох порушень особиста інформація інвесторів стає широко доступною у мережі, і її використовують на свою руку шахраї. Однак він дав пораду, як не стати жертвою соціальної інженерії.

"Вважаючи, що кожен дзвінок чи електронний лист, який ви отримуєте, є шахрайством за замовчуванням", — підкреслив ZachXBT.

Один з користувачів припустив причетність до крадіжки корейських хакерів Lazarus Group, іронічно зауваживши, що "ВВП Північної Кореї щойно отримав значний приріст". Аналітик заперечив те, що за шахрайством стоять злочинці з КНДР, але інших деталей про винуватців не розкрив.

У профільному виданні CoinTelegraph повідомили, що понад 90 мільйонів доларів однією транзакцією вивели на "чистий" біткойн-гаманець — bc1qyxyk. Потім гроші спробували приховати за допомогою функцій конфіденційності Wasabi Wallet.

У ЗМІ пояснили, що соціальний інженеринг — це коли шахраї обманом виманюють у жертв конфіденційну інформацію, наприклад їхні приватні ключі або паролі, щоб викрасти у них гроші. Такі атаки поширені у світі криптовалют і націлені на всіх — від людей похилого віку до досвідчених інвесторів.

Шахраї часто видають себе за працівників компаній, які виробляють апаратні гаманці, як-от Ledger і Trezor. Наприкінці квітня невідомі зловмисники зробили розсилку листів від імені компанії Ledger з проханням надати секретні фрази для відновлення криптовалютних гаманців. Це подавалося як необхідна процедура задля "критичного оновлення безпеки", невиконання якої нібито загрожувало обмеженням доступу до гаманця й активів. Насправді ж автори повідомлень намагались отримати доступ до чужих грошей, щоб викрасти їх.

Нагадаємо, 14 серпня Bitcoin побив свій максимум, досягши вартості у 123,5 тисячі доларів. Рекордний стрибок стався на тлі нових максимумів на фондовому ринку США.

У Tech Radar попередили, що шахраї вийшли на новий рівень й тепер втираються у довіру за допомогою ШІ-діпфейків. Технології допомагають зловмисникам з найрізноманітнішими схемами — від романтичних афер до фішингу.