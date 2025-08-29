Виявлено "скарб" у пустелі: США зможуть видобувати 50 тонн водню щодня

В американській пустелі можуть виробляти до 50 тонн водню на добу. Це потужне джерело чистої енергії в промислових масштабах.

Related video

Проєкт із виробництва зеленого водню, розроблений Cadiz Inc., передбачає установку електролізера потужністю 100-120 МВт, що працює від автономної сонячної енергії потужністю від 700 МВт до 1 ГВт, і акумуляторів ємністю 1 ГВт*год для підтримки виробництва навіть у нічний час, пише ecoticias.com.

45 000 акрів землі з незайманою, рясною водою і величезною кількістю сонця в пустелі Мохаве дадуть змогу добувати "зелений" водень. У виробництві він коштуватиме недорого, оскільки доступ до трубопроводів і залізничних ліній для поставок продукту на ринок Південної Каліфорнії вже є.

Однак екологи зазначають, що закон штату може заблокувати транспортування цієї води акведуком річки Колорадо, якщо дослідження не підтвердять відсутність негативного впливу на довкілля. Але для інвесторів це — високорентабельний бізнес, підкріплений субсидіями і зростаючим попитом на "зелений" водень. Однак для місцевих громад проєкт створює безпосередній ризик виснаження і без того мізерних водних ресурсів в одному з найбільш посушливих місць Північної Америки.

Компанія планує повторно використовувати труби зі скасованого трубопроводу Keystone XL для транспортування води, призначеної для "зеленого" водню. Але залишається питання: якщо "зелений" водень справді майбутнє, чи не розумніше виробляти його поблизу міських або прибережних стічних вод, а не в пустелі? Саме це протиріччя і є причиною палких суперечок, зазначає ЗМІ.

Раніше ми писали, що США могли б обійтися без літію з України. Дослідники з Вісконсинського університету в Мадісоні розробили новий і недорогий метод ефективної переробки літію зі старих акумуляторів електромобілів.