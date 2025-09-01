Смартфон розряджається під час заряджання: експерти підказали, як вирішити неприємну проблему

Нові смартфони оснащені не лише потужними батареями, а й різноманітними опції зарядки — і дротовою, і бездротовою. Однак ніхто не застрахований від ситуації, коли ви підключаєте телефон до зарядного пристрою, а він все одно розряджається.

Причин, чому гаджет розряджається навіть на зарядці, може бути кілька, пояснює slashgear.com. Найефективніший спосіб вирішити проблему — це перевірити акумулятор і характеристики зарядного пристрою.

Стара батарея

Якщо телефон служить вам кілька років, найімовірніше, його акумулятор уже не в ідеальному стані. Щоб перевірити стан акумулятора вашого Android-смартфона, можна використовувати сторонні додатки.

А на новіших моделях iPhone стан батареї можна подивитися в розділі "Налаштування" > "Акумулятор" > "Стан акумулятора". Смартфон може навіть повідомити вас, якщо акумулятор досить старий і потребує заміни.

Фонові додатки

Додатки, що працюють у фоновому режимі, досить легко виявити, але, якщо не вживати заходів, вони можуть сприяти швидкому розряду акумулятора телефону, навіть коли гаджет заряджається або перебуває в сплячому режимі.

Ще телефон можуть сильно навантажувати графічно ігри, як-от "Call of Duty: Mobile" або "Genshin Impact", адже вони дають максимальне навантаження, це призводить до перегріву, а заряджання, як наслідок, призупиняється — навіть якщо телефон під'єднано до мережі.

Якщо справа зовсім погана, можна просто замінити батарею — або ж скористатися більш сумісним адаптером живлення. До речі, краще не заряджайте телефон, якщо він уже гарячий, — тепло може негативно позначитися на стані акумулятора. Тому під час заряджання обов'язково помістіть смартфон у прохолодне місце.

Є й інші рекомендації, які допоможуть подовжити термін служби акумулятора телефону: наприклад, затемнення екрана, вимкнення GPS або Bluetooth, коли вони не використовуються, дотримання правил заряджання (серед таких правил — не залишати телефон зарядженим на 100% надто часто і надовго). У крайньому разі може стати в пригоді режим енергозбереження.

