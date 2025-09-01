Смартфон разряжается во врем зарядки: эксперты подсказали, как решить неприятную проблему

Новые смартфоны оснащены не только мощными батареями, но и различными опции зарядки – и проводной, и беспроводной. Однако никто не застрахован от ситуации, когда вы подключаете телефон к зарядному устройству, а он все равно разряжается.

Причин, почему гаджет разряжается даже на зарядке, может быть несколько, поясняет slashgear.com. Самый эффективный способ решить проблему – это проверить аккумулятор и характеристики зарядного устройства.

Старая батарея

Если телефон служит вам несколько лет, скорее всего, его аккумулятор уже не в идеальном состоянии. Чтобы проверить состояние аккумулятора вашего Android-смартфона, можно использовать сторонние приложения.

А на более новых моделях iPhone состояние батареи можно посмотреть в разделе «Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора». Смартфон может даже уведомить вас, если аккумулятор достаточно старый и требует замены.

Фоновые приложения

Приложения, работающие в фоновом режиме, довольно легко обнаружить, но, если не принимать мер, они могут способствовать быстрому разряду аккумулятора телефона, даже когда гаджет заряжается или находится в спящем режиме.

Еще телефон могут сильно нагружать графически игры, такие как «Call of Duty: Mobile» или «Genshin Impact», ведь они дают максимальную нагрузку, это ведет к перегреву, а зарядка, как следствие, приостанавливается – даже если телефон подключен к сети.

Если дело совсем плохо, можно просто заменить батарею – или же воспользоваться более совместимым адаптером питания. Кстати, лучше не заряжайте телефон, если он уже горячий, — тепло может негативно сказаться на состоянии аккумулятора. Поэтому во время зарядки обязательно поместите смартфон в прохладное место.

Есть и другие рекомендации, которые помогут продлить срок службы аккумулятора телефона: например, затемнение экрана, отключение GPS или Bluetooth, когда они не используются, соблюдение правил зарядки (среди таких правил – не оставлять телефон заряженным на 100% слишком часто и надолго). В крайнем случае может пригодиться режим энергосбережения.

