Літієві акумулятори більше не потрібні: названо п'ять перспективних альтернатив (фото)

Літій-іонні акумулятори домінували на ринку понад 30 років, але можливо, їхня епоха вже позаду. Зростання цін, геополітичні ризики та екологічні проблеми змушують світ шукати альтернативи. Експерти назвали п'ять найбільш багатообіцяючих технологій, які найближчими роками змінять усе — від смартфонів до електромереж.

Літій-іонні батареї сьогодні займають понад 90% ринку, але їхні недоліки стають дедалі очевиднішими. Видобуток літію і кобальту завдає шкоди екології, а залежність від Китаю і Конго в поставках сировини створює ризики для світової економіки. Крім того, переробляється менше 5% таких батарей, пише EV Mechanica.

Твердотільні акумулятори (SSB)

Заміна рідкого електроліту на твердий робить їх безпечнішими (вони не горять) і дає змогу збільшити щільність енергії. Toyota обіцяє до 2027 року випустити електромобіль з такою батареєю, який проїжджатиме 1200 км і заряджатиметься за 10 хвилин. Головні недоліки — висока вартість і складність масового виробництва.

Літій-сірчані акумулятори (Li-S)

Теоретично вони можуть зберігати в п'ять разів більше енергії, ніж літій-іонні, а сірка — один із найдешевших і найпоширеніших елементів на планеті. Основний мінус — короткий термін служби через швидке руйнування сірчаного катода. Однак недавні прориви, такі як спеціальне захисне покриття, можуть вирішити цю проблему.

Натрій-іонні АКБ можуть у майбутньому стати основою електромобілів Фото: CleanTechnica

Натрій-іонні акумулятори

Головний козир таких елементів — доступність ресурсів. Натрію в земній корі міститься в 1000 разів більше, ніж літію. Хоча за щільністю енергії вони поступаються літій-іонним (160 Втч/кг проти 250), вони краще працюють на холоді та значно дешевші у виробництві. Китайська компанія CATL уже почала їхнє комерційне виготовлення.

Проточні акумулятори

Це ідеальне рішення для зберігання енергії в промислових масштабах — на електростанціях і в енергомережах. Вони мають величезний термін служби і високу безпеку, але через великі розміри і низьку щільність енергії не підходять для портативних пристроїв.

Водневі паливні елементи

"Зелений" водень може стати заміною акумуляторам у важкому транспорті (вантажівки, кораблі) і для довгострокового зберігання енергії в мережах. Головні перешкоди полягають у відсутності інфраструктури для виробництва і зберігання водню, а також високій вартості.

За прогнозами аналітиків, до 2035 року не-літієві акумулятори можуть зайняти до 30% ринку. Йдеться не про повну заміну, а про диверсифікацію: для кожного завдання буде використовуватися своя, найбільш підходяща технологія.

Раніше ми писали, що головний недолік літієвих акумуляторів усунуто: як вони стануть на 50% потужнішими. Голландська компанія LeydenJar розробила кремнієвий анод, який збільшує щільність енергії акумуляторів на 50%. Прорив дасть змогу створювати легші, компактніші та довговічніші батареї для електроніки та електромобілів, вирішуючи важливу проблему сучасної літій-іонної технології.