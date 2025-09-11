Літієвим батареям знайшли заміну: перший у світі "живий" цемент живить будівлі зсередини

Літієві акумулятори з часом виходять з ладу, але цемент, що працює на бактеріях, може "жити", "вмирати" і знову відновлюватися.

Дослідники з Орхуського університету показали, що цемент здатний накопичувати електроенергію. Впровадивши до його складу живі бактерії, вчені створили суперконденсатор, який не тільки утримує енергію, а й може відновлювати свої властивості під час подачі поживних речовин, пише interestingengineering.com.

Попередні тести показують, що приміщення, побудоване з такого матеріалу, може зберігати близько 10 кВт*год енергії, чого достатньо для живлення стандартного корпоративного сервера протягом дня.

Система відновлюваної енергії

Мікробна активність має тенденцію загасати в міру виснаження поживних речовин. Щоб вирішити цю проблему, вчені інтегрували в цемент мікрофлюїдну систему. Вона постачає білки, вітаміни, солі та фактори росту, щоб підтримувати життєдіяльність бактерій або оживляти їх. Це дає змогу відновити до 80% початкової ємності. З практичного погляду, за словами вчених, будівлі можуть стати поновлюваними джерелами енергії, що знизить необхідність заміни батарей або проведення дорогого ремонту.

Дослідники також випробували цемент в екстремальних умовах. Він накопичував і розряджав енергію як в умовах низьких, так і високих температур. Шість з'єднаних разом блоків виробляли достатньо електроенергії, щоб запалити світлодіодну лампочку.

"Ми припускаємо, що ця технологія буде інтегрована в реальні будівлі, стіни, фундаменти і мости, де вона зможе підтримувати поновлювані джерела енергії, такі як сонячні панелі, забезпечуючи локальне зберігання енергії", — прокоментували вчені.

Інфраструктура, яка сама себе забезпечує енергією

З розвитком відновлюваних джерел енергії зростає попит на доступні та стійкі системи зберігання. Сучасні акумулятори залежать від дефіцитних ресурсів, таких як літій і кобальт, і з часом деградують. Цементна система дає змогу уникнути цих проблем. Вона використовує доступні недорогі матеріали та природні бактерії. Крім того, вона працює в масштабах, що значно перевершують традиційні пристрої.

Хоча дослідження поки що перебувають на ранній стадії, вони вказують на майбутнє, де будівлі будуть самі собі акумуляторами. Це може означати, що мости живитимуть власні датчики, а будинки накопичуватимуть денну сонячну енергію у своїх стінах.

Результати дослідження припускають, що інфраструктура наступного покоління може бути як структурною, так і електричною.

