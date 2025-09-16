Кристал із сонячних панелей рятує життя: яке застосування йому знайшли (фото)

Матеріал, який зробив революцію в сонячній енергетиці, тепер застосовують у ядерній медицині. Науковці створили на основі перовскитових кристалів детектор, що видає надчіткі зображення органів із меншою дозою опромінення. Таке сканування обходиться дешевше.

Технологія здатна кардинально змінити способи діагностики раку, хвороб серця та інших прихованих недуг, пише ZME Science.

Проблема сучасних сканерів

Актуальні SPECT-сканери мають низку компромісів. Найпередовіші детектори, зроблені з телуриду кадмію-цинку (CZT), дуже точні, але водночас тендітні та надзвичайно дорогі — вартість повної камери може досягати мільйонів доларів. Дешевша і популярніша альтернатива на основі йодиду натрію (NaI) виробляє розмиті зображення, схожі на знімки через запітніле скло. У підсумку доводилося вибирати між доступністю та якістю, що обмежувало доступ до високоточної діагностики.

Як перовскіт змінює ситуацію

Рішенням став кристал броміду цезію-свинцю (CsPbBr₃) — один із видів перовскітів, що використовуються в сонячній енергетиці. Дослідники з Північно-Західного університету (США) та Університету Сучжоу виростили великі високоякісні кристали і створили на їхній основі піксельний сенсор, що працює за принципом матриці в камері смартфона. Він уловлює гамма-промені, що випускаються безпечним радіоактивним індикатором, введеним у тіло пацієнта, і вибудовує з них деталізовану картинку.

Прототип встановив новий рекорд для перовскитових детекторів, показавши енергетичну роздільну здатність у 2,5% при 141 кілоелектронвольт (стандарт для більшості клінічних процедур). Це значно перевершує наявні аналоги. Детектор зміг розрізнити джерела випромінювання, розташовані всього за кілька міліметрів одне від одного, що дає змогу відображати найдрібніші структури всередині тіла.

Такий вигляд мають кристали, що використовуються в нових детекторах Фото: Northwestern University

Впровадження перовскитових детекторів зробить ядерні скани якіснішими, швидшими та безпечнішими. Пацієнти зможуть заощадити час на діагностиці за менших доз радіації, а лікарі отримають точніші результати.

Але головна перевага — економічна. Лікарні, які не могли дозволити собі дорогі CZT-камери, оснастять свої приміщення альтернативною передовою технологією. Це допоможе скоротити розрив у якості медичного обслуговування між великими дослідницькими центрами і звичайними клініками по всьому світу.

Але головна перевага — економічна. Лікарні, які не могли дозволити собі дорогі CZT-камери, оснастять свої приміщення альтернативною передовою технологією. Це допоможе скоротити розрив у якості медичного обслуговування між великими дослідницькими центрами і звичайними клініками по всьому світу.