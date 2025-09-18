Забудьте про сонце і вітер: японські вчені знайшли нове невичерпне джерело енергії

Дослідники просто змішали прісну і солону воду, а потім побудували осмотичну електростанцію, розраховану на безперервне вироблення 880 000 кіловат-годин на рік.

Японія запустила осмотичну електростанцію. На відміну від вітру чи сонця, така електростанція не залежить від погоди чи денного світла, що дає їй змогу працювати безперервно, пише newatlas.com.

У 2009 році норвезька компанія Statkraft побудувала один із перших у світі прототипів осмотичної електростанції. Вона мала потужність 4 кіловати, генерувала електроенергію, але через високу вартість технологія не була комерціалізована.

Тепер у Фукуоці, Японія, відкрилася повномасштабна установка, побудована вченими з Національного інституту матеріалознавства. Осмотична електростанція розрахована на безперервне вироблення 880 000 кіловат-годин на рік. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 220 домогосподарств або покрити енергетичні потреби опріснювальної установки.

Електростанція в Фукуоці в поєднанні з опріснювальною установкою використовує концентровані відходи сольового розчину, створюючи більш різкий контраст солоності, ніж природний для річок. Ці сильніші градієнти підвищують ефективність і зумовлюють осмотичне утворення в наявних системах, а не в лабораторних умовах.

Однак не обійшлося без проблем у вигляді втрат під час перекачування і забруднення мембран, що може знизити ефективність і підвищити вартість одержуваної енергії, враховуючи той факт, що мембрани коштують дорого. Проте, зазначають автори матеріалу, японський проєкт демонструє, що осмотична енергія може бути інтегрована в реальну інфраструктуру.

На відміну від сонячної або вітрової, осмотична енергія може працювати безперервно скрізь, де зустрічаються прісна і солона вода: в естуаріях, на опріснювальних установках і навіть на внутрішніх соляних озерах. Дослідники стверджують, що в майбутньому вона зможе змагатися з гідроенергетикою, якщо знизити її вартість.

Для довідки: осмотична електростанція передбачає поділ прісної та солоної води напівпроникною мембраною. Молекули води природним чином переміщаються через цей бар'єр, щоб врівноважити різницю. Потік створює тиск, достатній для обертання турбіни для генерування енергії без процесу згоряння і шкідливих викидів.

