Чоловік три роки не платить за електроенергію завдяки сонячним панелям: як це вдається

Житель Ірландії Майкл Хоутон 2022 року встановив удома сонячну електростанцію, і відтоді його сім'я з п'яти осіб не платить за електроенергію, заощаджуючи багато грошей.

Влітку, коли генерація висока, сім'ї вдається навіть заробляти на продажу надлишків електроенергії в мережу. Майкл Гоутон поділився своїм досвідом із виданням Irish Independent.

В Ірландії електроенергія завжди була дорожчою порівняно з іншими країнами Європи. Бажаючи економити, Майкл Хоутон вирішив встановити сонячні панелі. Його будинок орієнтований з півночі на південь, що ідеально підходить для цієї мети. Після отримання різних пропозицій, сім'я взяла кредит і скористалася послугами місцевої компанії, яка встановила дев'ять панелей і акумулятор на 5 кВт*год.

Відтоді родина Майка вже близько трьох років не платить за електрику. Влітку сонячні панелі виробляють стільки енергії, що вона не тільки покриває щоденні витрати, а й продається в мережу. Взимку ж допомагають економити субсидії від уряду.

Як зазначив ірландець, люди часто помилково вважають, що для роботи сонячних панелей не обов'язково потрібне яскраве сонце. Вони поглинають енергію ультрафіолетового випромінювання, а не прямого сонячного проміння, а це означає, що навіть у похмурі або дощові дні в Ірландії все одно генерують електрику. Продуктивність доволі стабільна протягом року, особливо в Ірландії, де походу часто буває похмурою.

Мобільний застосунок, отриманий у комплекті з системою, допоміг Майку Хоутону зрозуміти, що більші витрати енергії були пов'язані не з освітленням, а з електричним душем, духовкою, сушаркою і нагріванням води. Якщо використовувати їх економно, то і споживання менше. У середньому виходить 10-12 кВт*год на день, що досить скромно для сім'ї з п'яти осіб.

Продавці люблять говорити про "термін окупності" сонячних панелей, але Майк Хоутон вважає, що він не має сенсу. Замість цього краще розглядати сонячну енергію як 35-річну інвестицію — типовий термін служби панелей. За перших рік панелі принесли дохід у 5%, але не за рахунок продажу, а за рахунок економії. Нещодавно чоловік передчасно закрив кредит і вважає купівлю сонячної електростанції найкращою покупкою у своєму житті. Він радіє, що йому не доведеться платити за електрику ще близько 30 років.

Панелі навіть допомогли сімейству заощадити на іпотеці. Building Energy Rating (BER) — рейтинг, що визначає енергетичну ефективність будівель в Ірландії, завдяки сонячним панелям покращився, що дало змогу знизити ставку на 0,2%. Для сімей з більшими іпотеками ця економія сама по собі може окупити панелі в довгостроковій перспективі, навіть без урахування безкоштовної електроенергії. До того ж, будь-яке поліпшення BER підвищує вартість нерухомості під час перепродажу.

Майк Хоутон вважає, що даремно взяв акумулятор, і краще б на ці гроші купив більше панелей. Однак нещодавно експертка Марта Невес пояснила, чому сонячні батареї з системою зберігання енергії позбавляють від проблем цілі держави.

Тим часом в Австралії почали масово встановлювати сонячні панелі з акумуляторами. Причиною стала державна програма, що знижує вартість обладнання, але з часом вона може обернутися неприємностями.