Мужчина три года не платит за электроэнергию благодаря солнечным панелям: как это удается

Житель Ирландии Майкл Хоутон в 2022 году установил дома солнечную электростанцию и с тех пор его семья из пяти человек не платит за электроэнергию, экономя много денег.

Летом, когда генерация высокая, семье удается даже зарабатывать на продаже излишков электроэнергии в сеть. Майкл Хоутон поделился своим опытом с изданием Irish Independent.

В Ирландии электроэнергия всегда была дороже по сравнению с другими странами Европы. Желая экономить, Майкл Хоутон решил установить солнечные панели. Его дом ориентирован с севера на юг, что идеально подходит для этой цели. После получения различных предложений, семья взяла кредит и воспользовалась услугами местной компании, которая установила девять панелей и аккумулятор на 5 кВт*ч.

С тех пор cемья Майка уже около трех лет не платит за электричество. Летом солнечные панели производят столько энергии, что она не только покрывает ежедневные расходы, но и продается в сеть. Зимой же помогают экономить субсидии от правительства.

Как отметил ирландец, люди часто ошибочно считают, что для работы солнечных панелей не обязательно нужно яркое солнце. Они поглощают энергию ультрафиолетового излучения, а не прямых солнечных лучей, а это значит, что даже в пасмурные или дождливые дни в Ирландии все равно генерируют электричество. Производительность довольно стабильна в течение года, особенно в Ирландии, где похода часто бывает пасмурной.

Мобильное приложение, полученное в комплекте с системой, помогло Майку Хоутону понять, что большие затраты энергии были связаны не с освещением, а с электрическим душем, духовкой, сушилкой и нагревом воды. Если использовать их экономно, то и потребление меньше. В среднем получается 10-12 кВт*ч в день, что довольно скромно для семьи из пяти человек.

Продавцы любят говорить о "сроке окупаемости" солнечных панелей, но Майк Хоутон считает, что он не имеет смысла. Вместо этого лучше рассматривать солнечную энергию как 35-летнюю инвестицию — типичный срок службы панелей. За первых год панели принесли доход в 5%, но не за счет продажи, а за счет экономии. Недавно мужчина преждевременно закрыл кредит и считает покупку солнечной электростанции лучшей покупкой в своей жизни. Он радуется, что ему не придется платить за электричество еще около 30 лет.

Панели даже помогли семейству сэкономить на ипотеке. Building Energy Rating (BER) — рейтинг, определяющий энергетическую эффективность зданий в Ирландии, благодаря солнечным панелям улучшился, что позволило снизить ставку на 0,2%. Для семей с более крупными ипотеками эта экономия сама по себе может окупить панели в долгосрочной перспективе, даже без учета бесплатной электроэнергии. К тому же, любое улучшение BER повышает стоимость недвижимости при перепродаже.

Майк Хоутон считает, что зря взял аккумулятор, и лучше бы на эти деньги купил больше панелей. Однако недавно эксперт Марта Невес объяснила, почему солнечные батареи с системой хранения энергии избавляют от проблем целые государства.

Тем временем в Австралии начали массово устанавливать солнечные панели с аккумуляторами. Причиной стала государственная программа, снижающая стоимость оборудования, но со временем она может обернуться неприятностями.