"Збіг?": експерт упізнав російський дрон, який проник у Румунію, чим він небезпечний

У Румунії військові виявили фрагменти безпілотника, який виглядає як російська "Дельта".

Як повідомив міністр оборони країни Іонут Мотяну, фрагменти літального апарата впали в повіті Тулча за 20 кілометрів від кордону з Україною. Військовий експерт Олександр Коваленко впізнав БПЛА і розповів про його можливості на своєму Telegram-каналі.

"Дельта" — це російський дрон з конструкцією типу "дельта крило", завдяки якій зовні схожий на ударний "Шахед-136", хоча має менші розміри. БПЛА використовується для ведення розвідки, виявлення позицій ППО, коригування обстрілів, спостереження. "Дельту" можна перетворити на ударний дрон, встановивши бойову частину вагою близько 15 кг.

Безпілотник оснащений камерою і двома LTE-модемами, які дають змогу передавати відео в реальному часі або записи через мобільні мережі. Така технологія зв'язку також дає російським операторам можливість дистанційно змінювати маршрут у польоті. Вбудована система супутникової навігації на базі китайських модулів Allystar, стійка до придушення засобами радіоелектронної боротьби.

"І ось тепер, цей засіб відвідує Румунію, причому якраз під вибори в Молдові, де нищівно були розгромлені вчора проросійські політичні сили. Збіг?", — прокоментував Олександр Коваленко.

28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори. Понад половину голосів здобула партія PAS ("Дія і солідарність"), що підтримує чинну президентку Майю Санду. На другому місці з 24,17% опинилася проросійська партія Blocul Patriotic ("Патріотичний блок") експрезидента Ігоря Додона.

Фокус розбирався, що означає перемога партії PAS на виборах у Молдові. На думку політологів, багато жителів країни підтримали її, щоб уникнути "проксі-окупації" з боку Росії. Подія має важливе значення і для України.

Варто нагадати, що вперше дрони "Дельта" збили в Україні у вересні 2025 року. Два літальні апарати вдалося вразити воїнам із 96-ї зенітної ракетної Київської бригади.