"Совпадение?": эксперт опознал российский дрон, который проник в Румынию, чем он опасен

В Румынии военные обнаружили фрагменты беспилотника, который выглядит как российская "Дельта".

Как сообщил министр обороны страны Ионут Мотяну, фрагменты летательного аппарата упали в уезде Тулча в 20 километрах от границы с Украиной. Военный эксперт Александр Коваленко опознал БПЛА и рассказал о его возможностях на своем Telegram-канале.

"Дельта" — это российский дрон с конструкцией типа "дельта крыло", благодаря которой внешне похож на ударный "Шахед-136", хотя обладает меньшими размерами. БПЛА используется для ведения разведки, выявления позиций ПВО, корректировки обстрелов, наблюдения. "Дельту" можно превратить в ударный дрон, установив боевую часть весом около 15 кг.

Беспилотник оснащен камерой и двумя LTE‑модемов, которые позволяют передавать видео в реальном времени или записи через мобильные сети. Такая технология связи также дает российским операторам возможность дистанционно менять маршрут в полете. Встроенная система спутниковой навигации на базе китайских модулей Allystar, устойчива к подавлению средствами радиоэлектронной борьбы.

"И вот теперь, это средство посещает Румынию, причем аккурат под выборы в Молдове, где сокрушительно были разгромлены вчера пророссийские политические силы. Совпадение?", — прокомментировал Александр Коваленко.

28 сентября в Молдове прошли парламентские выборы. Более половины голосов получила партия PAS ("Действие и солидарность"), поддерживающая действующего президента Майю Санду. На втором месте с 24,17% оказалась пророссийская партия Blocul Patriotic ("Патриотический блок") экс-президента Игоря Додона.

Фокус разбирался, что означает победа партии PAS на выборах в Молдове. По мнению политологов, многие жители страны поддержали ее, чтобы избежать "прокси-оккупации" со стороны России. Событие имеет важное значение и для Украины.

Стоит напомнить, что впервые дроны "Дельта" сбили в Украине в сентябре 2025 года. Два летательных аппарата удалось поразить воинам из 96-й зенитной ракетной Киевской бригады.