Коли вийде iPhone 18: у мережу витекли подробиці щодо презентації нової лінійки

Новий iPhone 17 зовсім недавно надійшов у продаж, але в мережі вже жваво обговорюють наступну лінійку iPhone 18 і її можливі технічні характеристики.

Перші моделі iPhone 18, як очікується, з'являться у вересні 2026 року, пише techadvisor.com. Вересень — це традиційний час для прем'єр Apple. Хоча не виключено, що деякі моделі можна буде оцінити лише навесні 2027-го: припускають, що реліз розділять на дві частини, і у вересні вийдуть перший складаний iPhone, моделі iPhone Pro і Pro Max, а навесні 2027 року настане черга базового iPhone 18 і умовно бюджетної моделі 18e.

Найімовірніше, на новій лінійці знову будуть використані керамічні та титанові елементи, але Apple може розглянути і можливість заміни анодованого покриття (як на моделях iPhone 17 Pro і Pro Max) на щось більш стійке до подряпин.

Що стосується камер, то, за чутками, на моделях iPhone 18 Pro буде реалізована технологія змінної діафрагми для основної камери. Ця функція дасть змогу користувачам контролювати кількість світла, що потрапляє в об'єктив, покращуючи якість фотозйомки в умовах слабкого освітлення.

Також повідомляється, що Samsung працює над новим тришаровим сенсором камери під назвою PD-TR-Logic, призначеним для серії iPhone 18.

Подробиць про ємність акумулятора і швидкість зарядки для серії iPhone 18 поки майже немає. Але висловлюються припущення, що серія iPhone 18 може підтримувати більш швидку дротову зарядку і зарядку MagSafe.

Раніше стало відомо, коли вийде перший в історії складаний iPhone. Точних дат, звісно, поки що не назвали, але підтверджено, що смартфона варто чекати у 2026 році.

Ще повідомлялося, що новий iPhone вийде з екраном Samsung. Зокрема, майбутній iPhone Fold буде оснащений гнучким екраном, розробленим компанією Samsung Display.