Когда выйдет iPhone 18: в сеть утекли подробности насчет презентации новой линейки

Новый iPhone 17 совсем недавно поступил в продажу, но в сети уже оживленно обсуждают следующую линейку iPhone 18 и ее возможные технические характеристики.

Первые модели iPhone 18, как ожидается, появятся в сентябре 2026 года, пишет techadvisor.com. Сентябрь – это традиционное время для премьер Apple. Хотя не исключено, что некоторые модели можно будет оценить лишь весной 2027-го: предполагают, что релиз разделят на две части, и в сентябре выйдут первый складной iPhone, модели iPhone Pro и Pro Max, а весной 2027 года придет очередь базового iPhone 18 и условно бюджетной модели 18e.

Скорее всего, на новой линейке снова будут использованы керамические и титановые элементы, но Apple может рассмотреть и возможность замены анодированного покрытия (как на моделях iPhone 17 Pro и Pro Max) на что-то более устойчивое к царапинам.

Что касается камер, то, по слухам, на моделях iPhone 18 Pro будет реализована технология переменной диафрагмы для основной камеры. Эта функция позволит пользователям контролировать количество света, попадающего в объектив, улучшая качество фотосъемки в условиях слабого освещения.

Также сообщается, что Samsung работает над новым трехслойным сенсором камеры под названием PD-TR-Logic, предназначенным для серии iPhone 18.

Подробностей о емкости аккумулятора и скорости зарядки для серии iPhone 18 пока почти нет. Но высказываются предположения, что серия iPhone 18 может поддерживать более быструю проводную зарядку и зарядку MagSafe.

Ранее стало известно, когда выйдет первый в истории складной iPhone. Точных дат, конечно, пока не назвали, но подтверждено, что смартфона стоит ждать в 2026 году.

Еще сообщалось, что новый iPhone выйдет с экраном Samsung. В частности, будущий iPhone Fold будет оснащен гибким экраном, разработанным компанией Samsung Display.