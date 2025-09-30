Теперь официально: стало известно, когда выйдет первый в истории складной iPhone

Первый в истории компании Apple складной iPhone стоит ждать в 2026 году. Такие слухи ходили и раньше, но теперь появилось официальное заявление чиновников.

Президент Samsung Display Ли Чонг заявил, что компания готовится выпустить складной OLED-дисплей для некого "североамериканского клиента", пишет appleinsider.com. Разумеется, кто именно является этим клиентом, Чонг не уточнил. Но все указывает на то, что речь идет как раз о компании Apple и ее будущем Phone Fold.

Издание отмечает, что Apple – это не единственная компания по производству смартфонов, которую можно было бы назвать "североамериканским клиентом". Но тут слишком уж много совпадений: ранее сообщалось, что в 2026 году выйдет первый складной iPhone. Потом добавилась информация о том, что новый iPhone Fold получит гибкий экран, разработанный компанией Samsung Display.

Еще издание обращает внимание, что производство OLED-дисплеев 8,6-го поколения должно начаться в третьем квартале 2026 года. Обычно в этот период поставщики Apple наращивают производство к сезону выпуска iPhone того же года. А с учетом сроков, скорее всего, iPhone Fold выйдет осенью 2026 года (предположительно, в сентябре). Эксперты также отмечают, то выпущенный в этом году ультратонкий iPhone Air – это, по сути, тестовый запуск складного iPhone.

Напомним, в конце 2024 года стало известно, что в 2026-м компания Apple собирается выпустить складной iPhone. Таким образом там намерены изменить ситуацию на рынке складных телефонов, который, по мнению специалистов, пока что застопорился. Кстати, одной из причин такого застоя называют неоправданно высокие цены на складные смартфоны.

Еще инсайдеры сообщали, что первый складной смартфон Apple будет напоминать по дизайну модели Samsung, а стоить – около двух тысяч долларов.