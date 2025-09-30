Тепер офіційно: стало відомо, коли вийде перший в історії складаний iPhone

Перший в історії компанії Apple складаний iPhone варто чекати у 2026 році. Такі чутки ходили і раніше, але тепер з'явилася офіційна заява чиновників.

Президент Samsung Display Лі Чонг заявив, що компанія готується випустити складаний OLED-дисплей для якогось "північноамериканського клієнта", пише appleinsider.com. Зрозуміло, хто саме є цим клієнтом, Чонг не уточнив. Але все вказує на те, що йдеться саме про компанію Apple та її майбутній Phone Fold.

Видання зазначає, що Apple — це не єдина компанія з виробництва смартфонів, яку можна було б назвати "північноамериканським клієнтом". Але тут надто вже багато збігів: раніше повідомлялося, що в 2026 році вийде перший складаний iPhone. Потім додалася інформація про те, що новий iPhone Fold отримає гнучкий екран, розроблений компанією Samsung Display.

Ще видання звертає увагу, що виробництво OLED-дисплеїв 8,6-го покоління має розпочатися в третьому кварталі 2026 року. Зазвичай у цей період постачальники Apple нарощують виробництво до сезону випуску iPhone того ж року. А з урахуванням термінів, найімовірніше, iPhone Fold вийде восени 2026 року (імовірно, у вересні). Експерти також зазначають, то випущений цього року ультратонкий iPhone Air — це, по суті, тестовий запуск складного iPhone.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року стало відомо, що у 2026-му компанія Apple збирається випустити складаний iPhone. У такий спосіб там мають намір змінити ситуацію на ринку складних телефонів, який, на думку фахівців, поки що застопорився. До речі, однією з причин такого застою називають невиправдано високі ціни на складні смартфони.

Ще інсайдери повідомляли, що перший складаний смартфон Apple нагадуватиме за дизайном моделі Samsung, а коштуватиме — близько двох тисяч доларів.