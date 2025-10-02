Акумулятори стануть у 8 разів дешевшими завдяки тому, що зробили з їхнім катодом (фото)

Інженери з Іллінойського університету розробили покращений метод перероблення акумуляторів, який робить їх у вісім разів дешевшими і набагато екологічнішими. Технологія за один крок витягує цінні метали зі старих батарей і наносить їх на нові.

Катоди — позитивні електроди акумулятора — містять рідкісні та дорогі метали, такі як кобальт. Їхня переробка відкриє можливості для зниження вартості АКБ та їхньої шкоди екології. Досі цей процес був складним і багатоетапним. Але інноваційна ідея докорінно змінює звичний підхід, об'єднуючи всі стадії в один процес, пише Tech Xplore.

Як це влаштовано

Актуальні способи переробки вимагають безлічі кроків: старі катоди подрібнюють, розділяють, очищають, а потім заново синтезують з них нові матеріали. Це енерговитратний і хімічно несприятливий для природи процес.

Новий метод, розроблений американськими інженерами, заснований на електрохімії. Вони придумали, як за допомогою електричного струму розчинити матеріал старого катода (наприклад, оксид літію-кобальту) у спеціальному розчині. Оскільки цінні метали вже перебувають у цьому розчині, у нього просто занурюють нову основу для катода і за допомогою тієї ж електрики наносять на неї шар витягнутих металів.

"Той факт, що наш процес одноетапний, змінює все, тому що потреба в матеріалах стала вдвічі меншою порівняно з аналогічними процесами переробки", — заявив провідний автор дослідження Джаром Седерхольм.

Схема одноетапного методу переробки катодів акумуляторних батарей Фото: Tech Xplore

Переваги

Аналіз показав, що модернізований спосіб перевершує всі наявні за чотирма ключовими параметрами: економічна ефективність, вплив на навколишнє середовище, витрата ресурсів і ризик для здоров'я людини. Вартість переробки знижується у вісім разів, а вплив на екологію — більш ніж на 50%.

Поки що технологію протестовано на оксиді літію-кобальту, який широко використовується в смартфонах і ноутбуках. Надалі вчені планують адаптувати її і для інших типів акумуляторів, наприклад, на основі нікелю і марганцю. Розробка вже запатентована і готова до комерціалізації.

Раніше Фокус повідомляв, як новий акумулятор збільшить запас ходу електрокарів на 50%. Американська компанія 24M Technologies розробила поліпшену технологію виробництва батарей. Рішення теоретично сильно підвищує запас ходу електромобілів без збільшення розмірів АКБ.