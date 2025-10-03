Новий iPhone виявився провалом: яку модель критикують найбільше

Загалом нова лінійка смартфонів iPhone 17 поки що виглядає цілком успішною. Попередніх замовлень було стільки, що Apple навіть збільшила виробництво своїх гаджетів. Але не всім моделям серії так пощастило.

Користувачі охоче замовляють базовий iPhone 17, а також iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max, пише phonearena.com. А ось з ультратонким iPhone Air проблеми — попит на нього не такий високий, як очікувалося. До того ж у Китаї ця модель недоступна, і експерти вважають, що відсутність китайського ринку теж відіграє свою роль.

І взагалі, iPhone Air — це явна невдача, зазначає видання. Він амбітно анонсувався як найтонший iPhone, але одного ультратонкого дизайну виявилося недостатньо для того, щоб досягти успіху на ринку. Тонкі телефони є і в інших брендів — взяти хоча Galaxy S25 Edge від Samsung. Акумулятор у iPhone Air викликає найбільше нарікань — користувачі вважають його занадто слабким. І такі скептичні прогнози робилися ще до офіційного виходу смартфона — фахівці говорили, що в супертонкий корпус просто фізично неможливо помістити потужну батарею, бо вона буде для нього занадто велика.

Втім, можливо, Apple зробить висновки, — адже на наступний рік у планах компанії заявлені нова лінійка iPhone 18 і перший складаний смартфон в історії компанії iPhone Fold.

Раніше стало відомо, коли вийде перший в історії складаний iPhone. Точних дат поки що не називали, але вже підтверджено, що смартфона варто чекати у 2026 році.

Ще повідомлялося, що новий iPhone вийде з екраном Samsung. Зокрема, майбутній iPhone Fold буде оснащений гнучким екраном, розробленим компанією Samsung Display.