Новый iPhone оказался провалом: какую модель критикуют больше всех

В целом новая линейка смартфонов iPhone 17 пока что выглядит вполне успешной. Предварительных заказов было столько, что Apple даже увеличила производство своих гаджетов. Но не всем моделям серии так повезло.

Пользователи охотно заказывают базовый iPhone 17, а также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, пишет phonearena.com. А вот с ультратонким iPhone Air проблемы – спрос на него не так высок, как ожидалось. К тому же, в Китае эта модель недоступна, и эксперты считают, что отсутствие китайского рынка тоже играет свою роль.

И вообще, iPhone Air – это явная неудача, отмечает издание. Он амбициозно анонсировался как самый тонкий iPhone, но одного ультратонкого дизайна оказалось недостаточно для того, чтобы преуспеть на рынке. Тонкие телефоны есть и у других брендов – взять хотя Galaxy S25 Edge от Samsung. Аккумулятор у iPhone Air вызывает больше всего нареканий – пользователи считают его слишком слабым. И такие скептические прогнозы делались еще до официального выхода смартфона – специалисты говорили, что в супертонкий корпус просто физически невозможно поместить мощную батарею, так как она будет для него слишком велика.

Впрочем, возможно, Apple сделает выводы, – ведь на следующий год в планах компании заявлены новая линейка iPhone 18 и первый складной смартфон в истории компании iPhone Fold.

Ранее стало известно, когда выйдет первый в истории складной iPhone. Точных дат пока что не называли, но уже подтверждено, что смартфона стоит ждать в 2026 году.

Еще сообщалось, что новый iPhone выйдет с экраном Samsung. В частности, будущий iPhone Fold будет оснащен гибким экраном, разработанным компанией Samsung Display.