Створено перші у світі навушники з вбудованою камерою: навіщо вони потрібні (відео)

Компанія VibeLens розробила перші у світі бездротові навушники MusicCam із вбудованою камерою з роздільною здатністю 2К.

Прилад позиціонується як альтернатива екшн-камерам і новомодним смарт-окулярам. Перші — досить громіздкі, їх потрібно тримати в руці або використовувати кріплення, а другі — бояться води. Розробники розмістили подробиці про пристрій на краудфаундинговій платформі Kickstarter, де збирають інвестиції.

MusicCam — це багатофункціональна гарнітура, яка дає змогу слухати, говорити і записувати відео з "кришталево чистим звуком". Вона оснащена 6-осьовою HD-камерою, що здатна записувати відео 2K з ширококутним охопленням 180 градусів. Об'єктив повертається на 30 градусів, щоб легше виставляти кадр.

Керувати можна кнопками на корпусі або через застосунок. Там же можна вибрати формат запису, наприклад, вертикальний для TikTok, Reels і Shorts або 16:9 для YouTube. Ще додаток відображає відзнятий матеріал і дає змогу швидко його пересилати. Зберігати записи допомагає і вбудована пам'ять ємністю 32 ГБ.

Гарнітура важить 50 г, що помітно важче за AirPods, зате не вимагає кейса і має великий акумулятор (600 мАг). Заряду вистачає на 2,6 години безперервного запису відео або 15 годин прослуховування музики. При цьому батарея заряджається до 80% всього за 15 хвилин.

Можливості навушників MusicCam

Навушники використовують технологію кісткової провідності, тому не закривають вуха. Вони оснащені двома мікрофонами з системою шумопоглинання (ENC), які ізолюють ваш голос і відсікають шум вітру, транспорту і натовпу.

Заявлено наявність системи штучного інтелекту Smart Vision, яка розпізнає визначні пам'ятки, меню і знаки для перекладу в реальному часі з більш ніж 100 мов. Користувач може на ходу ставити АІ запитання: від порад, куди сходити, до прогнозу погоди.

VibeLens заявила водонепроникність до глибини 20 метрів за стандартом IPX8, тому з гарнітурою можна навіть плавати. Крім того, є захист від пилу.

Стартап пропонує MusicCam за 199 доларів на ранньому етапі збору коштів, а роздрібну ціну визначив у 399 доларів. Проєкт уже зібрав понад 372 000 доларів від 1800 спонсорів.

