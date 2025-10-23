Новий iPhone усіх здивує: користувачі заінтриговані смартфоном на честь 20-річчя бренду

Ще не вийшов навіть iPhone 18, запланований до випуску 2026 року, а в мережі вже множаться чутки про модель, яка вийде 2027-го, коли компанії Apple виповниться 20 років. Логічно було б чекати iPhone 19 — але не все так передбачувано.

Вихід першого iPhone у 2007 році змінив весь світ сучасних технологій, пише gizmochina.com. З такої нагоди Apple готова відмовитися від консервативного підходу і випустити одразу iPhone 20. А інсайдери вже натякають, що це буде навіть більше, ніж просто зміна назви. Якщо все підтвердиться, то ювілейний випуск стане наймасштабнішим візуальним оновленням з часів iPhone X, коли Apple відмовилася від цифри 9 на користь римської цифри 10, запустила Face ID і той дизайн, який досі є фішкою для iPhone.

Витоки говорять про те, що нова модель отримає безрамкову передню панель — можливо, завдяки датчикам і камерам, розташованим під дисплеєм. Apple вже досить давно вивчає технологію камери під дисплеєм. Якщо їй вдасться це втілити, це буде безсумнівний успіх (хоча такий повноекранний дизайн вже є у нещодавно випущеного смартфона Nubia Z80 Ultra).

Ще у 2027 році Apple може розділити запуски своїх пристроїв на кілька етапів: навесні вона випустить базову модель iPhone 20 і бюджетну модель iPhone 18e, а восени — моделі Pro, Air і Fold. Попередньо повідомляється, що iPhone 18e і iPhone 20 вийдуть у першій половині 2027 року, а iPhone 20 Air, Pro, Pro Max і iPhone Fold 2 — у другій.

Нагадаємо також, що у 2026 році компанія Apple збирається випустити складаний iPhone. Таким чином там мають намір змінити ситуацію на ринку складних телефонів, який, на думку фахівців, поки що застопорився.

Ще стало відомо, що новий iPhone вийде з екраном Samsung. Мова якраз і йшла про майбутній iPhone Fold, який має отримати гнучкий екран від компанії Samsung Display.