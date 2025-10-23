Новый iPhone всех удивит: пользователи заинтригованы смартфоном в честь 20-летия бренда

Еще не вышел даже iPhone 18, запланированный к выпуску в 2026 году, а в сети уже множатся слухи о модели, которая выйдет в 2027-м, когда компании Apple исполнится 20 лет. Логично было бы ждать iPhone 19 – но не все так предсказуемо.

Выход первого iPhone в 2007 году изменил весь мир современных технологий, пишет gizmochina.com. По такому случаю Apple готова отказаться от консервативного подхода и выпустить сразу iPhone 20. А инсайдеры уже намекают, что это будет даже больше, чем просто смена названия. Если все подтвердится, то юбилейный выпуск станет самым масштабным визуальным обновлением со времен iPhone X, когда Apple отказалась от цифры 9 в пользу римской цифры 10, запустила Face ID и тот дизайн, который до сих пор является фишкой для iPhone.

Утечки говорят о том, что новая модель получит безрамочную переднюю панель – возможно, благодаря датчикам и камерам, расположенным под дисплеем. Apple уже довольно давно изучает технологию камеры под дисплеем. Если ей удастся это воплотить, это будет несомненный успех (хотя такой полноэкранный дизайн уже есть у недавно выпущенного смартфона Nubia Z80 Ultra).

Еще в 2027 году Apple может разделить запуски своих устройств на несколько этапов: весной она выпустит базовую модель iPhone 20 и бюджетную модель iPhone 18e, а осенью – модели Pro, Air и Fold. Предварительно сообщается, что iPhone 18e и iPhone 20 выйдут в первой половине 2027 года, а iPhone 20 Air, Pro, Pro Max и iPhone Fold 2 – во второй.

Напомним также, что в 2026 году компания Apple собирается выпустить складной iPhone. Таким образом там намерены изменить ситуацию на рынке складных телефонов, который, по мнению специалистов, пока что застопорился.

Еще стало известно, что новый iPhone выйдет с экраном Samsung. Речь как раз и шла о будущем iPhone Fold, который должен получить гибкий экран от компании Samsung Display.