Що не так із запасами "Шахедів" у Росії: "Флеш" оприлюднив важливу деталь про атаки дронів

На російському дроні "Шахед", який атакував Україну, знайшли деталь, що вказує на відсутність великих запасів у РФ.

Росіяни запускають "Шахеди" по Україні практично відразу після складання на заводі. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив український волонтер і експерт з військових технологій Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш".

Він показав китайську антену супутникової навігації, яку росіяни встановили на "Шахед" 8 жовтня, судячи з маркування, а 15 жовтня безпілотник уже збили в Україні. На думку Сергія Бескрестнова, цей та інші факти свідчать про те, що Росії навряд чи вдається накопичувати велику кількість БПЛА для масштабних атак.

Сергій "Флеш" з антеною від дрона "Шахед", збитого в Україні Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня ЗС РФ запустили по Україні 805 БПЛА "Шахед" і дронів-імітаторів, а також крилаті та балістичні ракети. Атаку відбивали за допомогою авіації, засобів РЕБ, зенітно-ракетних комплексів, БПЛА, мобільних вогневих груп.

Тоді експерти говорили, що Росія накопичила тисячі дронів для майбутніх атак. Через це масовані удари із застосуванням 800 і більше БПЛА типу "Шахед" можуть стати буденним явищем на думку експертів.

Писали також, що "Шахеди" навчилися ухилятися від дронів-перехоплювачів. У цьому їм допомагають недорогі датчики з Китаю.