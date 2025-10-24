Что не так с запасами "Шахедов" в России: "Флэш" обнародовал важную деталь об атаках дронов

На российском дроне "Шахед", атаковавшем Украину, нашли деталь, указывающую на отсутствие больших запасов в РФ.

Россияне запускают "Шахеды" по Украине практически сразу после сборки на заводе. Об этом на своем Telegram-канале сообщил украинский волонтер и эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш".

Он показал китайскую антену спутниковой навигации, которую россияне установили на "Шахед" 8 октября, судя по маркировке, а 15 октября беспилотник уже сбили в Украине. По мнению Сергея Бескрестнова, этот и другие факты свидетельствуют о том, что России вряд ли удается накапливать большое количество БПЛА для масштабных атак.

Сергей "Флэш" с антенной от дрона "Шахед", сбитого в Украине Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Напомним, в ночь на 7 сентября ВС РФ запустили по Украине 805 БПЛА "Шахед" и дронов-имитаторов, а также крылатые и баллистические ракеты. Атаку отражали с помощью авиации, средств РЭБ, зенитно-ракетных комплексов, БПЛА, мобильных огневых групп.

Тогда эксперты говорили, что Россия накопила тысячи дронов для будущих атак. Из-за этого массированные удары с применением 800 и более БПЛА типа "Шахед" могут стать обыденным явлением по мнению экспертов.

Писали также, что "Шахеды" научились уклоняться от дронов-перехватчиков. В этом им помогают недорогие датчики из Китая.