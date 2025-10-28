Такого ніхто не очікував: батареї стануть набагато ефективнішими завдяки незвичайному "паливу"

Одне з головних питань сучасних технологій — як продовжити термін служби батарей і збільшити їхню продуктивність. Відповіді можуть здивувати навіть досвідчених дослідників.

Китайським ученим вдалося створити новий матеріал для ефективної роботи батареї з пластикового сміття, повідомляє interestingengineering.com. Виявилося, що вуглецеві матеріали, отримані з пластику, можуть непогано стати в нагоді в енергетичному секторі. Тож матеріали, які нині є просто джерелом забруднення, в принципі можливо з користю переробляти.

Як заявляють фахівці Шеньянського сільськогосподарського університету, таким чином вдасться розв'язати зростаючу проблему забруднення пластиком. Пластикові відходи можуть бути використані для виробництва високоефективних вуглецевих матеріалів, таких як вуглецеві нанотрубки, графен і пористий вуглець.

За словами вчених, за допомогою технологій карбонізації можна витягувати вуглець із пластику і повторно використовувати його для енергетичних та екологічних цілей.

А проблема дійсно дуже серйозна, нагадує видання. Стандартні методи утилізації відходів, наприклад, захоронення на сміттєзвалищах, механічна переробка і спалювання, не дають змоги належним чином переробляти пластик і часто призводять до вторинного забруднення.

Що стосується китайських учених, то під час експерименту вони отримали з пластикових відходів пористий вуглець, причому він продемонстрував ємність для зберігання енергії, що майже дорівнює теоретичному максимуму для селенових батарей. І при цьому отриманий з відходів матеріал зберігав відмінну стабільність при багаторазовому використанні.

Раніше повідомлялося, що над'ємні батареї можуть працювати на простому повітрі. Ключем до прориву стало впровадження унікального матеріалу — графенової "мезогубки".

Також стало відомо, що нова технологія з Китаю кардинально поліпшила літієві батареї, і вони можуть безпечно працювати протягом тисяч годин.