Такого никто не ожидал: батареи станут намного эффективнее благодаря необычному "топливу"

Один из главных вопросов современных технологий – как продлить срок службы батарей и увеличить их производительность. Ответы могут удивить даже опытных исследователей.

Китайским ученым удалось создать новый материал для эффективной работы батареи из пластикового мусора, сообщает interestingengineering.com. Оказалось, что углеродные материалы, полученные из пластика, могут неплохо пригодиться в энергетическом секторе. Так что материалы, которые в настоящее время являются просто источником загрязнения, в принципе возможно с пользой перерабатывать.

Как заявляют специалисты Шэньянского сельскохозяйственного университета, таким образом удастся решить все растущую проблему загрязнения пластиком. Пластиковые отходы могут быть использованы для производства высокоэффективных углеродных материалов, таких как углеродные нанотрубки, графен и пористый углерод.

Відео дня

По словам ученых, с помощью технологий карбонизации можно извлекать углерод из пластика и повторно использовать его для энергетических и экологических целей.

А проблема действительно очень серьезная, напоминает издание. Стандартные методы утилизации отходов, например, захоронение на свалках, механическая переработка и сжигание, не позволяют должным образом перерабатывать пластик и часто приводят к вторичному загрязнению.

Что касается китайских ученых, то в ходе эксперимента они получили из пластиковых отходов пористый углерод, причем он продемонстрировал емкость для хранения энергии, почти равную теоретическому максимуму для селеновых батарей. И при этом полученный из отходов материал сохранял отличную стабильность при многократном использовании.

Ранее сообщалось, что сверхъемкие батареи могут работать на простом воздухе. Ключом к прорыву стало внедрение уникального материала – графеновой "мезогубки".

Также стало известно, что новая технология из Китая кардинально улучшила литиевые батареи, и они могут безопасно работать в течение тысяч часов.