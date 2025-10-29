Представлена повністю чорна сонячна панель: чим вона краща за звичайні (фото)

Швейцарська компанія Megasol представила нову повністю чорну сонячну панель із запатентованою матовою мікроструктурованою скляною поверхнею, розробленою для значного зменшення дзеркальних відблисків.

Нова сонячна панель має потужність 450 Вт та призначена для встановлення у таких середовищах, як аеропорти та житлові райони. Про це пише pv magazin.

Сонячна панель Megasol Фото: Megasol

Повідомляється, що панель постачається з 30-річною гарантією, важить приблизно 30 кілограмів, має розміри 1762 мм × 1134 мм × 30 міліметрів і сертифікована за класом стійкості до граду 5.

Виробник стверджує, що поверхня сонячної панелі також забезпечує рівномірний, архітектурно привабливий вигляд скляного модуля, відомого як M450. За даними Бернського університета прикладних наук, яскравість M450, залежно від кута падіння від 10° до 50°, коливається від 3000 до 9000 кандел квадратний метр.

Як зазначає Megasol, це значення залишається значно нижчим за критичний поріг у 20 000 кандел на квадратний метр, який є необхідним для встановлення сонячих панелей в таких зонах, як аеропорти. Для порівняння компанія наводить яскравість екрана iPhone 17 на рівні 3000 кандел на квадратний метр, що відповідає яскравості M450 між 0° та 30°.

Нагадаємо, група дослідників розробила технологію, яка значно підвищує ефективність екологічно чистих сонячних елементів завдяки простому контролю температури.

Фокус також повідомляв, що французька компанія Voltec Solar розробила сонячну панель Tarka Diamant, здатну витримувати удари градин розміром 55 мм.