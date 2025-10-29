Мільйони Android-смартфонів атакує небезпечне ПЗ: спритно ховається і спустошує рахунки

Нова шкідлива програма для Android краде гроші користувачів, залишаючись при цьому непоміченою. Виявити її дуже складно, оскільки вона хитро маскується.

Банківський троян під назвою Herodotus імітує поведінку людини — наприклад, зображує випадкові затримки під час натискання клавіш, попереджає androidauthority.com. Таким чином шкідливе ПЗ обходить засоби виявлення. Тож системи безпеки, які покладаються тільки на ритм або швидкість введення, можуть пропустити Herodotus, і для його виявлення знадобиться більш ґрунтовна перевірка.

Експерти зазначають, що програма може перехоплювати SMS-повідомлення для отримання кодів двофакторної аутентифікації (2FA), створювати оверлейні сторінки для крадіжки облікових даних і використовувати служби спеціальних можливостей для реєстрації дій на екрані. Зловмисники можуть використовувати цей доступ для навігації по банківських додатках і здійснення шахрайських транзакцій.

Відео дня

Поряд зі звичайними прийомами банківських троянів Herodotus застосовує і новий трюк — імітує реальні дії користувача, щоб не викликати підозр. Оператори шкідливого ПЗ використовують затримки в 0,3-3 секунди між окремими натисканнями клавіш, завдяки чому автоматизований сеанс стає більше схожим на дії людини.

Після впровадження шкідливе ПЗ просить жертву ввімкнути служби спеціальних можливостей, а потім запускає оверлей, що приховує його дії під час збору облікових даних або грошових переказів. Herodotus навіть повідомляє про встановлені застосунки на сервер управління і контролю, щоб зловмисники точно знали, коли жертва відкриває застосунок для банківського обслуговування, і могли активувати підроблений інтерфейс.

Android-користувачам у зв'язку з цим укотре рекомендують не встановлювати додатки поза офіційним Play Market, тримати увімкненими функції безпеки телефону і періодично сканувати гаджет на наявність шкідливих програм за допомогою Google Play Protect.

Також повідомлялося, що смартфони Android опинилися в небезпеці. Хакери придумали технологію, яка може красти дані з пристроїв Google і Samsung, причому їм вдалося обійти навіть встановлений захист.

Ще стало відомо про дві приховані функції Android, які захистять ваш смартфон. Фахівці радять увімкнути Identity Check і Advanced Protection.