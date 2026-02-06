Немає сенсу платити: ось кілька безкоштовних альтернатив Word, Excell, PowerPoint

У 1985 році з'явився текстовий процесор Word. Сьогодні однойменна програма та інші продукти Microsoft дуже популярні, однак у них є альтернативи з тими ж функціями. Іноді вони працюють навіть краще.

Можна заощадити тим користувачам, яким більшість інструментів Microsoft Office не потрібні. Видання Make Use Of назвало програми з відкритим вихідним кодом, які працюють анітрохи не гірше і дають змогу економити 70 доларів на рік.

LibreOffice Writer замість Microsoft Word

Microsoft Word є найпопулярнішим текстовим редактором, ним користуються вдома, у школах, офісах, університетах. Однак для більшості завдань він занадто складний, вважає автор.

Замість нього можна використовувати LibreOffice Writer, який дає змогу відкривати та редагувати файли ".docx". У ньому також є такі базові функції, як перевірка орфографії, граматики, стилі, злиття листів і експорт у PDF без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Інтерфейс досить зручний і дуже нагадує Word, тому звикнути нескладно.

Відео дня

LibreOffice Writer може замінити Microsoft Word як текстовий редактор Фото: Скриншот

Заміна Microsoft Excel

Електронні таблиці замінити складніше, оскільки досвідчені користувачі Excel часто потребують просунутих функцій. Однак LibreOffice Calc пропонує багато з них, наприклад, підготовка бюджетів, відстеження даних, формули, діаграми.

Програма підтримує файли Excel (.xlsx) і навіть деякі застарілі формати. Він містить зведені таблиці, розширені функції і навіть керування сценаріями.

Однак у Абіді виникли проблеми з коректним відображенням деяких складних таблиць Excel. Calc вносив невеликі зміни і змушував кілька хвилин почекати під час перенесення файлу з Excel.

Якщо потрібна максимальна сумісність із Microsoft — він рекомендує OnlyOffice Spreadsheets. Він спочатку використовує формат OOXML від Microsoft, тому файли Excel відображаються практично ідеально, незалежно від складності.

Google Таблиці — ще один безплатний інструмент із майже ідентичним функціоналом. Він працює тільки в "хмарі", зате за наявності інтернету не потрібно переживати про збереження змін.

Огляд LibreOffice Calc

LibreOffice Impress замість Microsoft PowerPoint

LibreOffice Impress відкриває і зберігає файли PowerPoint, має шаблони та анімовані переходи, пропонує чимало інструментів для оформлення слайдів.

Thunderbird замість Microsoft Outlook

Поштовий клієнт Mozilla з відкритим вихідним кодом може замінити Outlook, оскільки підтримує електронну пошту Microsoft Exchange без необхідності встановлення сторонніх доповнень. Він об'єднує електронну пошту, календар і контакти в одній програмі, має вбудоване шифрування OpenPGP, захист від фішингу та фільтрацію.

Синхронізація календаря та адресної книги з Exchange поки що перебуває в розробці. Програма вже працює на Windows, macOS і Linux.

Joplin замість Microsoft OneNote

Якщо потрібен безкоштовний застосунок для ведення нотаток, списків або чек-листів — допоможе Joplin. Він працює офлайн і дає змогу відкривати інформацію використовувати з різних пристроїв за допомогою обраного хмарного сервісу.

Joplin поки опрацьований не так добре, як OneNote, і потрібен певний час, щоб звикнути. Інтерфейс виглядає злегка перевантаженим, зате високий рівень конфіденційності.

Порівняння Joplin і Microsoft OneNote

Copyparty замість Microsoft OneDrive

Copyparty — це легкий сервіс для хмарного зберігання та синхронізації файлів між пристроями. Інші користувачі за потреби можуть отримати до них доступ через веб-браузер без необхідності встановлювати програму.

Раніше писали, яка версія Windows найбезпечніша у 2025 році. За 40 років операційна система від Microsoft пережила безліч змін.