Від сонячних до "дощових" панелей: як новітній пристрій генерує електроенергію

Вчені з Китаю створили гібридну сонячну панель, яка не лише генерує електроенергію з сонячного світла, але й може перетворювати краплі дощу на електрику.

На відміну від звичайних сонячних панелей, які втрачають ефективність у хмарні дні, нова технологія додатково захоплює енергію падаючих крапель дощу за допомогою механічного процесу. Про це пише Energies Media.

Як пояснюють у виданні, коли краплі дощу падають на генератор, створюється невеликий заряд, оскільки вода, яка має кімнатну температуру, має іншу спорідненість до електронів, ніж матеріал зі спеціальним покриттям. Цей заряд захоплюється та може бути використаний як електрика.

Важливо

"Це було справді несподівано": сонячні панелі стануть в рази кращими завдяки одному елементу

Технологія розроблена як доповнення до традиційного сонячного елемента. Нова панель все ще використовує сонячне світло, однак воно більше не є єдиним джерелом електроенергії. Така гібридна конструкція дозволяє уникнути стагнації в дощову погоду.

Відео дня

Автори статті наголосили, що додавання до сонячних панелей захисного полімерного шару, який також є трибоелектричним матеріалом, є суттєвим досягненням у сфері сонячної енергетики.

Нагадаємо, китайські дослідники розробили сонячну електростанцію нового типу, яка здатна виробляти зелений водень просто з повітря.

Фокус також повідомляв, що інженер Лонні Джонсон, відомий створенням водяного пістолету працює над новим джерелом енергії.