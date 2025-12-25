Не купуйте телевізор у 2025 році: експерти розповіли, чому краще почекати

У 2026 році на ринку з'являться дисплеї з новою технологією відображення, тому немає сенсу купувати телевізори у 2025 році.

Моделі Mini-LED RGB викликали фурор на виставці CES 2025, забезпечуючи найкращу передачу кольору за всю історію. Перші з них надійдуть у продаж наступного року, а до кінця року можуть подешевшати. Pocke-Lint розкрило, як працює технологія і чому вона перевершить наявні телевізори.

Як працюють телевізори Mini-LED RGB

У LED і LCD телевізорах використовується синє підсвічування за пікселями, яке допомагає контролювати кількість світла, що потрапляє на екран. В OLED-телевізорах пікселі є самовипромінювальними, тому вони самі продукують світло, і телевізор не залежить від підсвічування.

Найпередовіший телевізор на ринку — це Neo QLED TV виробництва Samsung. Він має міні-LED підсвічування, що забезпечує локальне затемнення, і невеликі напівпровідники, які світяться, розширюючи колірний спектр.

Нові телевізори RGB Mini LED Mini створюють не тільки синє, а й червоне підсвічування за пікселями. Їхні світлодіоди будуть меншими та розміщуватимуться окремо на задній панелі, забезпечуючи широку, чітку та яскраву передачу кольору.

Телевізор Mini-LED RGB від Hisense показав чудову передачу кольору Фото: TechRadar

Хто випускає телевізори Mini-LED RGB

Samsung першою оголосила про випуск Mini-LED телевізорів з RGB-підсвічуванням. Компанія запропонує телевізори з діагоналлю 75, 85 і 98 дюймів. Це перший випадок, коли Samsung випускає 98-дюймовий телевізор.

Відтоді Sony, Hisense і TCL також заявили про розробку цієї технології. При цьому Hisense вже оголосила, що її телевізор Mini-LED RGB з діагоналлю 116 дюймів коштуватиме приблизно 25 000 доларів. Інші розміри теж мають надійти в продаж, але невідомо, за якою ціною.

Sony цілком може стати компанією, яка запропонує першу версію Mini-LED з подвійним RGB-підсвічуванням. Ходять чутки, що Sony включить її у свою наступну лінійку, можливо, у вигляді відгалужень Bravia 9 і Bravia 7. З чуток, Bravia 9 буде пропонуватися з екранами 65, 75, 85 і 115 дюймів, а Bravia 7 — з екранами 50, 55, 98 і 100 дюймів.

Аналітики припускають, що щойно технологія стане популярною і поширеною, її напевно освоять і інші виробники телевізорів. Цілком можливо, у другій половині 2026 року на ринку з'являться телевізори Mini-LED RGB за цілком доступними цінами.

Раніше писали, що у 2026 році з'являться дешеві OLED-телевізори вартістю близько 500 доларів. Яскравою ознакою цього стала поява на ринку моделі Toshiba XF9F53DB вартістю до 40 000 грн, хоча у нього є низка недоліків.

У січні LG представить першу у світі OLED-панель із частотою оновлення 240 Гц і піксельною структурою RGB-смуг. Вона має краще передавати текст і кольори.