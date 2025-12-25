Не покупайте телевизор в 2025 году: эксперты рассказали, почему лучше подождать

В 2026 году на рынке появятся дисплеи с новой технологией отображения, поэтому нет смысла покупать телевизоры в 2025 году.

Модели Mini-LED RGB произвели фурор на выставке CES 2025, обеспечивая самую лучшую цветопередачу за всю историю. Первые из них поступят в продажу в следующем году, а к концу года могут подешеветь. Pocke-Lint раскрыло, как работает технология и почему она превзойдет существующие телевизоры.

Как работают телевизоры Mini-LED RGB

В LED и LCD телевизорах используется синяя подсветка за пикселями, которая помогает контролировать количество света, попадающего на экран. В OLED-телевизорах пиксели являются самоизлучающими, поэтому они сами производят свет, и телевизор не зависит от подсветки.

Самый передовой телевизор на рынке — это Neo QLED TV производства Samsung. Он имеет мини-LED подсветку, обеспечивающую локальное затемнение, и небольшие полупроводники, которые светятся, расширяя цветовой спектр.

Новые телевизоры RGB Mini LED cоздают не только синюю, но и красную подсветку за пикселями. Их светодиоды будут меньшими и размещаться отдельно на задней панели, обеспечивая широкую, четкую и яркую цветопередачу.

Телевизор Mini-LED RGB от Hisense показал отличную цветопередачу Фото: TechRadar

Кто выпускает телевизоры Mini-LED RGB

Samsung первой объявила о выпуске Mini-LED телевизоров с RGB-подсветкой. Компания предложит телевизоры с диагональю 75, 85 и 98 дюймов. Это первый случай, когда Samsung выпускает 98-дюймовый телевизор.

С тех пор Sony, Hisense и TCL также заявили о разработке этой технологии. При этом Hisense уже объявила, что ее телевизор Mini-LED RGB с диагональю 116 дюймов будет стоить примерно 25 000 долларов. Другие размеры тоже должны поступить в продажу, но неизвестно, по какой цене.

Sony вполне может стать компанией, которая предложит первую версию Mini-LED с двойной RGB-подсветкой. Ходят слухи , что Sony включит ее в свою следующую линейку, возможно, в виде ответвлений Bravia 9 и Bravia 7. По слухам, Bravia 9 будет предлагаться с экранами 65, 75, 85 и 115 дюймов, а Bravia 7 — с экранами 50, 55, 98 и 100 дюймов.

Аналитики предполагают, что как только технология станет популярной и распространенной, ее наверняка освоят и другие производители телевизоров. Вполне возможно, во второй половине 2026 года на рынке появится телевизоры Mini-LED RGB по вполне доступным ценам.

Ранее писали, что в 2026 году появятся дешевые OLED-телевизоры стоимостью около 500 долларов. Ярким признаком этого стало появление на рынке модели Toshiba XF9F53DB стоимостью до 40 000 грн, хотя у него есть ряд недостатков.

В январе LG представит первую в мире OLED-панель с частотой обновления 240 Гц и пиксельной структурой RGB-полос. Она должна лучше передавать текст и цвета.