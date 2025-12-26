В Індії збираються викинути 11 млн тонн сонячних панелей: що пішло не так

Індії не вистачає як спеціального національного бюджету, так і потужностей промислового масштабу, необхідних для боротьби з кількістю відходів сонячних панелей.

Завдяки державним субсидіям майже 2,4 мільйона індійських домогосподарств перейшли на сонячну енергію, що допомагає сонячній енергії становити понад 20% енергетичних потужностей країни і знижує залежність від вугілля. Однак за цим успіхом ховається екологічна загроза, що насувається. Через брак національного фінансування або центрів переробки Індія наближається до кризи зелених відходів, з якою вона ще не готова впоратися, пише interestingengineering.com.

Як повідомляється, у 2023 році обсяг відходів сонячної енергії в Індії оцінюється в 100 000 тонн. До 2030 року він може зрости до 600 000 тонн. За даними індійського аналітичного центру "Рада з енергетики, навколишнього середовища і водних ресурсів" (CEEW), до 2047 року обсяг викидів перевищить 11 мільйонів тонн. Для вирішення проблеми гори відходів сонячної енергії знадобиться загальнонаціональна мережа з 300 центрів переробки, підкріплена стратегічними інвестиціями в розмірі 478 мільйонів доларів протягом наступних 20 років.

"Справжня хвиля відходів прийде через 10-15 років", — сказав BBC Рохіт Пахва з енергетичної компанії Targray.

Більшість мегасонячних парків Індії було здано в експлуатацію в середині 2010-х років. Термін придатності цих модулів становить 25 років, і зворотний відлік уже пішов.

Переробка сонячних панелей

Сонячні панелі містять цінне срібло і мідь, а також сліди свинцю і кадмію. Коли пристрої розбиваються на несанкціонованих звалищах або викидаються на звалище, ці токсини просочуються в ґрунтові води і зрештою потрапляють у харчовий ланцюжок. Наразі індустрія вторинної переробки відходів в Індії являє собою дикий захід базового відновлення.

Робітники часто розбирають прості деталі — алюмінієві рами і скло — тоді як дорогоцінні та складні матеріали губляться або викидаються в навколишнє середовище.

Хоча Індія зобов'язала переробку електронних відходів 2022 року під керівництвом виробника, дотримання правил залишається непослідовним — особливо щодо житлових панелей, які часто опиняються на звалищах або на небезпечних, несанкціонованих складах металобрухту.

Однак криза водночас являє собою величезну економічну можливість: високотехнологічна переробка може відновити дорогоцінні метали, такі як срібло і кремній, утилізувавши 38% матеріалів для нових панелей і запобігши близько 37 мільйонів тонн викидів вуглекислого газу.

Експерти стверджують, що для досягнення успіху Індія має провести наступне десятиліття, підвищуючи професіоналізм свого сектору перероблення відходів і залучаючи прибуткові компанії, що займаються сонячною енергетикою, до відповідальності за весь життєвий цикл своєї продукції.

