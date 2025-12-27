Motorola представить "вбивцю" флагманів до нового року: 16 ГБ ОЗП і дуже швидка зарядка

Новий смартфон Motorola Moto Edge 70 Ultra отримав флагманську швидку зарядку потужністю 90 Вт.

Преміальний смартфон Motorola скоро з'явиться на ринку. Він називатиметься Edge 70 Ultra, а на китайський ринок надійде під назвою Moto X70 Air Pro. Останній з'явився на великому китайському сайті сертифікації, пише gizmochina.com.

Moto Edge 70 Ultra був помічений у базі даних 3C з номером моделі XT2601-3. Новий флагманський смартфон скоро надійде в продаж у Китаї, і сертифікація підтверджує одну ключову особливість. Хоча більш детальна інформація поки недоступна, відомо, що гаджет буде підтримувати дротову швидку зарядку потужністю 90 Вт, що відповідає флагманським смартфонам інших брендів.

На жаль, це вся інформація, яка була розкрита на сайті сертифікації 3C. Судячи з наявної інформації, новинка, як очікується, буде оснащена або чіпом Snapdragon 8 Gen 5, або Snapdragon 7+ Gen 5. Велика різниця між чипами заснована на двох результатах тестів GeekBench, які показують продуктивність або флагманського, або середнього рівня, уточнюють автори.

Цей чіп також працює в парі з 16 ГБ оперативної пам'яті та операційною системою Android 16. Серед інших передбачуваних характеристик — 6,7-дюймовий плоский OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц на передній панелі, потрійна 50-мегапіксельна камера на задній панелі та елегантний новий дизайн з такими вишуканими колірними варіантами, як Carbon і Martini Olive.

Раніше ми писали про те, що який бюджетний смартфон краще купити. Motorola нещодавно випустила новий бюджетний смартфон Moto G 2026 за 200 доларів, який має конкурувати з популярним Samsung Galaxy A16.