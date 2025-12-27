Motorola представит "убийцу" флагманов до нового года: 16 ГБ ОЗУ и очень быстрая зарядка

Новый смартфон Motorola Moto Edge 70 Ultra получил флагманскую быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Премиальный смартфон Motorola скоро появится на рынке. Он будет называться Edge 70 Ultra, а на китайский рынок поступит под названием Moto X70 Air Pro. Последний появился на крупном китайском сайте сертификации, пишет gizmochina.com.

Moto Edge 70 Ultra был замечен в базе данных 3C с номером модели XT2601-3. Новый флагманский смартфон скоро поступит в продажу в Китае, и сертификация подтверждает одну ключевую особенность. Хотя более подробная информация пока недоступна, известно, что гаджет будет поддерживать проводную быструю зарядку мощностью 90 Вт, что соответствует флагманским смартфонам других брендов.

К сожалению, это вся информация, которая была раскрыта на сайте сертификации 3C. Судя по имеющейся информации, новинка, как ожидается, будет оснащена либо чипом Snapdragon 8 Gen 5, либо Snapdragon 7+ Gen 5. Большая разница между чипами основана на двух результатах тестов GeekBench, которые показывают производительность либо флагманского, либо среднего уровня, уточняют авторы.

Этот чип также работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 16. Среди других предполагаемых характеристик — 6,7-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц на передней панели, тройная 50-мегапиксельная камера на задней панели и элегантный новый дизайн с такими изысканными цветовыми вариантами, как Carbon и Martini Olive.

