Тисячі доларів серед мотлоху: які старі смартфони можна дуже дорого продати у 2026 році

Старі смартфони, які припадають пилом на горищах і в коморах, можуть коштувати цілий статок, наприклад, ранні iPhone, Nokia або Motorola.

Деякі моделі вийшли так давно, що вже стали раритетом, і колекціонери готові багато заплатити, щоб роздобути їх. Фокус розповість про 7 найдорожчих мобільних телефонів у 2026 році, які можна вигідно продати, розмістивши оголошення в інтернеті або влаштувавши аукціон.

Apple iPhone 1-го покоління

Засновник Apple Стів Джобс представив перший iPhone у 2007 році Фото: vox.com

Пристрій, який Apple випустила 2007 року, зробив революцію в індустрії та кардинально вплинув на розвиток усіх смартфонів. iPhone першого покоління дуже цінується колеціонерами, а особливо модель з 4 ГБ пам'яті.

У 2023 році нерозпакований телефон в ідеальному стані було продано на аукціоні за 190 372 долари, що майже в 400 разів перевищило його початкову ціну. У 2022 році iPhone першого покоління в заводській упаковці продали майже за $40 тисяч на аукціоні LCG Auctions.

Відео дня

Нещодавно на eBay неактивований екземпляр купили за 5600 доларів, ціна скромніша, але свідчить про гарний попит на модель, якій уже майже 20 років. Сьогодні навіть вживані iPhone першого покоління можна дорого продати — до 1700 доларів залежно від стану.

Nokia N91

Телефон Nokia N91 став відкриттям для любителів музики Фото: Скриншот

Мобільний телефон для меломанів, випущений 2005 року, вирізнявся чудовою якістю звуку, спеціальними музичними клавішами та іншими інноваціями для відтворення звуку. Nokia N91 стала першою і єдиною моделлю бренду, що отримала жорсткий диск ємністю — об'єм пам'яті 4 ГБ дає змогу зберігати приблизно 3000 пісень.

У лютому 2025 року модель, запечатана в оригінальній коробці, продали на eBay за 5359 доларів. Старі версії коштують набагато дешевше, але, як і раніше, користуються попитом на ринку вінтажних товарів.

IBM Simon

IBM Simon об'єднав функції телефону та комп'ютера Фото: Скриншот

Багато хто вважає цей пристрій, що вийшов у 1993 році, першим справжнім смартфоном. IBM Simon став дуже сміливим експериментом для свого часу і продавався як гібрид телефону і кишенькового комп'ютера. IBM спробувала створити комп'ютер, який поміщався б у кишеню сорочки, і продавався як комбінований КПК/мобільний телефон.

Компанія випустила лише 50 000 екземплярів, тому Simon зустрічається дуже рідко і цінується знавцями, з огляду на його важливість в історії технологій, За словами експерта з мобільних телефонів Бена Вуда, колекціонери готові заплатити до 3380 доларів, щоб роздобути його.

Nokia 7700

Експериментальний гаджет Nokia 7700 так і не потрапив на ринок Фото: скриншот

Химерний гаджет від Nokia отримав прізвисько "вухо слона" через свою незвичайну форму. Анонсований 2003 року, телефон замислювався як перший мультимедійний пристрій фінської компанії, а його великий дисплей ідеально підходив для перегляду мультимедійного контенту.

З якоїсь причини Nokia 7700 так і не випустили в продаж, але кілька екземплярів все-таки опинилися на неофіційному ринку. Сьогодні, за чутками, за такий апарат готові заплатити 2700 доларів.

Motorola DynaTAC 8000X

Motorola DynaTAC 8000X був мобільним, але все ще громіздким телефоном Фото: Скриншот

Модель 1984 року стала першим широко доступним мобільним телефоном, який асоціювали з цеглою через громіздкий дизайн і чималу вагу — 1,1 кг. У момент виходу роздрібна ціна Motorola DynaTAC 8000X становила 3995 доларів, що в перерахунку на сьогоднішні гроші було б приблизно 12 269 доларів США. Такий пристрій могли собі дозволити лише дуже багаті люди, переважно бізнесмени.

Сьогодні Motorola DynaTAC 8000X коштує помітно дешевше, проте один такий телефон продали у 2023 році за 2300 доларів. Для порівняння, сьогодні найновіший і найдорожчий iPhone 17 Pro Max коштує 1599 доларів. Ще один Motorola DynaTAC 8000X нещодавно продали на eBay за приблизно 1110 фунтів стерлінгів (приблизно 1500 доларів).

Technophone Excell PC105T

Technophone Excell PC105T здивував своєю компактністю

Модель випередила свій час і рекламувалася під час випуску 1986 року як перший мобільний телефон, що поміщається в кишені. Розроблення телефону здійснювали на кошти гранту Міністерства торгівлі та промисловості Великої Британії. Початкова ціна становила 1990 фунтів стерлінгів (2800 доларів), а сьогодні — це приблизно 7895 доларів, враховуючи інфляцію.

Як і у випадку з DynaTAC 8000X, зараз модель продається набагато дешевше, проте все ще за шалені гроші. Зустрічаються пропозиції від 2000 до 2300 доларів.

Nokia 3310

Легендарні Nokia 3310 досі високо цінуються

Не найдорожча, але вельми популярна модель, яку багато хто може знайти у себе вдома і вигідно продати. Nokia 3310 вийшов у 2000 році, коли багато хто вже міг собі дозволити купити мобільний телефон, і став одним із найбільш продаваних в історії, розійшовшись накладом понад 126 мільйонів одиниць.

За даними Nerdable, Nokia 3310 може коштувати до 200 доларів, водночас моделі в ідеальному стані та оригінальній упаковці продаються найдорожче. Фокус знайшов в Україні оголошення про продаж такого телефону з оригінальним пакуванням і аксесуарами за ціною 19 800 грн.

Раніше писали, які ще старі гаджети можна дорого продати сьогодні. Крім телефонів, попитом користуються ігрові консолі, плеєри і навіть калькулятори.