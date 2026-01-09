Тысячи долларов среди хлама: какие старые смартфоны можно очень дорого продать в 2026 году

Старые смартфоны, которые пылятся на чердаках и в кладовках, могут стоить целое состояние, например, ранние iPhone, Nokia или Motorola.

Некоторые модели вышли так давно, что уже стали раритетом, и коллекционеры готовы много заплатить, чтобы заполучить их. Фокус расскажет о 7 самых дорогих мобильных телефонах в 2026 году, которые можно выгодно продать, разместив объявление в интернете или устроив аукцион.

Apple iPhone 1-го поколения

Основатель Apple Стив Джобс представил первый iPhone в 2007 году Фото: vox.com

Устройство, которое Apple выпустила в 2007 году, произвело революцию в индустрии и кардинально повлияло на развитие всех смартфонов. iPhone первого поколения очень ценится коллеционерами, а особенно модель с 4 ГБ памяти.

В 2023 году нераспакованный телефон в идеальном состоянии был продан на аукционе за 190 372 доллара, что почти в 400 раз превысило его первоначальную цену. В 2022 году iPhone первого поколения в заводской упаковке продали почти за $40 тысяч на аукционе LCG Auctions.

Недавно на eBay неактивированный экземпляр купили за 5600 долларов, цена более скромная, но показывает хороший спрос на модель, которой уже почти 20 лет. Сегодня даже подержанные iPhone первого поколения можно дорого продать — до 1700 долларов в зависимости от состояния.

Nokia N91

Телефон Nokia N91 стал открытием для любителей музыки Фото: Скриншот

Мобильный телефон для меломанов, выпущенный в 2005 году, выделялся превосходным качеством звука, специальными музыкальными клавишами и другими инновациями для воспроизведения звука. Nokia N91 стала первой и единственной моделью бренда, получившей жесткий диск емкостью — объем памяти 4 ГБ позволяет хранить около 3000 песен.

В феврале 2025 года модель, запечатанная в оригинальной коробке, продали на eBay за 5359 долларов. Подержанные версии стоят гораздо дешевле, но по-прежнему пользуются спросом на рынке винтажных товаров.

IBM Simon

IBM Simon объединил функции телефона и компьютера Фото: Скриншот

Многие считают это устройство, вышедшее в 1993 году, первым настоящим смартфоном. IBM Simon стал очень смелым экспериментом для своего времени и продавался как гибрид телефона и карманного компьютера. IBM попыталась создать компьютер, который помещался бы в карман рубашки, и продавался как комбинированный КПК/мобильный телефон.

Компания выпустила всего 50 000 экземпляров, поэтому Simon встречается очень редко и ценится знатоками, учитывая его важность в истории технологий, По словам эксперта по мобильным телефонам Бена Вуда, коллекционеры готовы заплатить до 3380 долларов, чтобы заполучить его.

Nokia 7700

Экспериментальный гаджет Nokia 7700 так и не попал на рынок Фото: скриншот

Причудливый гаджет от Nokia получило прозвище "ухо слона" из-за своей необычной формы. Анонсированный в 2003 году, телефон задумывался как первое мультимедийное устройство финской компании, а его большой дисплей идеально подходил для просмотра мультимедийного контента.

По какой-то причине Nokia 7700 так и не выпустили в продажу, но несколько экземпляров все-таки оказались на неофициальном рынке. Сегодня, по слухам, за такой аппарат готовы заплатить 2700 долларов.

Motorola DynaTAC 8000X

Motorola DynaTAC 8000X был мобильным, но все еще громоздким телефоном Фото: Скриншот

Модель 1984 года стала первым широко доступным мобильным телефоном, который ассоциировали с кирпичом из-за громоздкого дизайна и немалого веса — 1,1 кг. В момент выхода розничная цена Motorola DynaTAC 8000X составляла 3995 долларов, что в пересчете на сегодняшние деньги было бы около 12 269 долларов США. Такое устройство могли себе позволить лишь очень богатые люди, преимущественно бизнесмены.

Сегодня Motorola DynaTAC 8000X стоит заметно дешевле, однако один такой телефон продали в 2023 году за 2300 долларов. Для сравнения, сегодня самый новый и дорогой iPhone 17 Pro Max стоит 1599 долларов. Еще один Motorola DynaTAC 8000X недавно продали на eBay примерно 1110 фунтов стерлингов (примерно 1500 долларов).

Technophone Excell PC105T

Technophone Excell PC105T удивил своей компактностью

Модель опередила свое время и рекламировалась при выпуске в 1986 году как первый мобильный телефон, который помещается в кармане. Разработка телефона осуществлялась на средства гранта Министерства торговли и промышленности Великобритании. Изначальная цена составляла 1990 фунтов стерлингов (2800 долларов), а сегодня — это около 7895 долларов, учитывая инфляцию.

Как и в случае с DynaTAC 8000X, сейчас модель продается гораздо дешевле, однако все еще за баснословные деньги. Встречаются предложения от 2000 до 2300 долларов.

Nokia 3310

Легендарные Nokia 3310 до сих пор высоко ценятся

Не самая дорогая, но весьма популярная модель, которую многие могут найти у себя дома и выгодно продать. Nokia 3310 вышел в 2000 году, когда многие уже могли себе позволить купить мобильный телефон, и стал одним из самых продаваемых в истории, разойдясь тиражом более 126 миллионов единиц.

По данным Nerdable, Nokia 3310 может стоить до 200 долларов, при этом модели в идеальном состоянии и оригинальной упаковке продаются дороже всего. Фокус нашел в Украине объявление о продаже такого телефона с оригинальной упаковкой и аксессуарами по цене 19 800 грн.

Ранее писали, какие еще старые гаджеты можно дорого продать сегодня. Кроме телефонов, спросом пользуются игровые консоли, плееры и даже калькуляторы.