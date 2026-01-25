Найпопулярніший TikTok-блогер продав своє обличчя майже за мільярд доларів: подробиці

TikTok-сенсація Хабі Ламе продав гонконгській компанії Rich Sparkle Holdings частку у своїй компанії Step Distinctive Limited. Вартість угоди становить приблизно 975 мільйонів доларів.

25-річний італійський відеоблогер сенегальського походження, у якого загалом налічується понад 360 мільйонів підписників у всьому світі, завершив операцію в рамках переходу від створення вірусного контенту до структурованої глобальної торгівлі. Гонконгська RSH придбала цінні папери SDL, у якій Ламе володів 49 відсотками акцій, повідомляє видання TNX.

Угода надає Rich Sparkle Holdings ексклюзивні комерційні права на бізнес Ламе протягом трьох років поспіль, охоплюючи електронну комерцію, операції в TikTok і розробку цифрового двійника на базі штучного інтелекту.

Очікується, що угода дасть змогу більше інтегрувати його аудиторію з технологіями, операціями і післяпродажним обслуговуванням, а також з потенційними планами створення спільних продуктів у сфері краси, парфумерії та одягу, а також рекламного контенту на основі штучного інтелекту.

Що відомо про Хабі Лама

Хабі Ламе Фото: Соцсети

Серінге Хабане Ламе народився 2000 року в Сенегалі, у ранньому дитинстві переїхав до Італії. Блогер здобув світову популярність під час пандемії COVID-19, випускаючи в TikTok відеоролики, що висміюють складні лайфхаки. У червні 2022 року він став лідером за кількістю підписників у TikTok. Наразі за ним у цій соцмережі стежать 160,4 млн людей.

Нагадаємо, у червні 2025 року американська Служба імміграційного та митного контролю (ICE) затримала Хабі Ламе через "порушення імміграційного законодавства". Блогеру, який прострочив візу, дозволили добровільно покинути США.

