Самый популярный TikTok-блогер продал свое лицо почти за миллиард долларов: подробности

TikTok-сенсация Хаби Ламе продал гонконгской компании Rich Sparkle Holdings долю в своей компании Step Distinctive Limited. Стоимость сделки составляет примерно 975 миллионов долларов.

25-летний итальянский видеоблогер сенегальского происхождения, у которого всего насчитывается более 360 миллионов подписчиков по всему миру, завершил сделку в рамках перехода от создания вирусного контента к структурированной глобальной торговле. Гонконгская RSH приобрела ценные бумаги SDL, в которой Ламе владел 49 процентами акций, сообщает издание TNX.

Соглашение предоставляет Rich Sparkle Holdings эксклюзивные коммерческие права на бизнес Ламе в течение трех лет подряд, охватывая электронную коммерцию, операции в TikTok и разработку цифрового двойника на базе искусственного интеллекта.

Ожидается, что сделка позволит больше интегрировать его аудиторию с технологиями, операциями и послепродажным обслуживанием, а также с потенциальными планами создания совместных продуктов в области красоты, парфюмерии и одежды, а также рекламного контента на основе искусственного интеллекта.

Что известно о Хаби Ламе

Хаби Ламе Фото: Соцсети

Серинге Хабане Ламе родился в 2000 году в Сенегале, в раннем детстве переехал в Италию. Блогер приобрел мировую известность во время пандемии COVID-19, выпуская в TikTok видеоролики, высмеивающие сложные лайфхаки. В июне 2022 года он стал лидером по количеству подписчиков в TikTok. На данный момент за ним в этой соцсети следят 160,4 млн людей.

Напомним, в июне 2025 года американская Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) задержала Хаби Ламе из-за "нарушений иммиграционного законодательства". Просрочившему визу блогеру разрешили добровольно покинуть США.

