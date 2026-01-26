Виробники брешуть: чому деякі павербанки продаються так дешево та чи варто їх купувати

Недорогі павербанки часто розчаровують і не виправдовують заявлених характеристик, а інколи становлять значну загрозу.

Для користувачів важливо розуміти причини, чому одні зовнішні акумулятори коштують дешево, а інші — дорого, щоб не витратити гроші даремно. Видання BGR пояснило, у чому різниця між такими моделями.

Виробники брешуть про характеристики акумуляторів

На ринку павербанків панує серйозна конкуренція, і деякі бренди намагаються привернути увагу покупців за допомогою агресивної реклами, яка обіцяє велику ємність акумулятора за низької ціни. Однак літієві батареї високої ємності мають фіксовану собівартість, що не дозволяє виробникам продавати їх дешевше без збитків. Недобросовісні виробники ж користуються необізнаністю людей у цій галузі.

Тому, якщо невідомий бренд пропонує павербанк ємністю 30 000 мАг або більше лише за кілька доларів, то він, дуже ймовірно, має значно гірші реальні показники. На жаль, це дуже складно перевірити при покупці.

У таких продуктах також ігноруються або перебільшуються технічні обмеження, пов'язані з ефективністю перетворення енергії. Навіть найкращі павербанки на ринку втрачають близько 30%-40% енергії під час передачі енергії від елементів акумулятора до телефону. Недобросовісні виробники інколи приховують втрати або ж використовують неефективні схеми, які витрачають більше енергії у вигляді тепла.

Таким чином, дешевий портативний акумулятор може розрядитися набагато швидше, ніж очікується. Моделі, які за розрахунками мають зарядити смартфон 5-6 разів інколи не витримують і одного разу.

Обирати павербанки требу дуже обережно. Фото: Скриншот

Коли павербанки виправдовують високу ціну

Хоча відомі бренди, такі як Belkin та Anker, не пропонують високої ємності за низькою ціною, їх павербанки зазвичай виконують свої обіцянки. Вони проходять різні тестування та процедури сертифікації, які підтверджують наявність захисту від перегріву, коротких замикань, надмірного заряджання або інших проблем.

Дешеві аналоги часто уникають цих заходів безпеки заради зниження вартості або навіть фальсифікують їх, що може призвести до пошкодження пристрою акумулятором або пожежі.

Варто зазначити, що навіть продукція відомих виробників не застрахована від цих загроз. Наприклад, восени Anker відкликала 10 000 павербанків PowerCore через серію вибухів та пожеж.

Ціну павербанків також визначає швидкість заряджання. Новіші моделі, що підтримують USB Power Delivery (USB-PD) та інші передові протоколи, використовують відповідні мікросхеми для зв'язку з пристроями та безпечного керування зарядом.

Дешевші павербанки зазвичай використовують простіші технології із повільнішою зарядкою. Через це їм потрібно кілька годин для передачі тієї ж кількості енергії, що новіші моделі за 30 хвилин.

Раніше писали про найкращі павербанки для ноутбуків. Вони допоможуть живити пристрої, необхідні для роботи, навіть під час тривалих відключень світла.