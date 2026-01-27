Популярні смартфони зникнуть з прилавків: які моделі скоро неможливо буде купити

Виробництво доступних флагманських смартфонів з 1 ТБ пам'яті може незабаром припинитися через зростання цін на пам'ять, зумовлене штучним інтелектом (ШІ).

Виробники смартфонів скасовують замовлення на чіпи 1 ТБ, а деякі невипущені варіанти смартфонів на 1 ТБ були повністю зняті з виробництва. Про це повідомив авторитетний інсайдер Digital Chat Station у своєму блозі на Weibo.

За словами інформатора, виробникам смартфонів доводиться ухвалювати складні рішення через зростання вартості сховищ даних. Найбільше це впливає на середньобюджетний сегмент вартістю близько 350 доларів (15 000 гривень).

Найбільше замовлень зараз спостерігається на чіпи 512 ГБ. При цьому різниця в ціні між моделями на 256 ГБ і 512 ГБ зросла на 55-70 доларів (до 3 000 гривень).

Як зазначає XiaomiTime, у 2024 році наявність 1 ТБ як опції здавалася новою нормою. Однак тепер виробництво смартфонів із таким обсягом пам'яті під питанням. Галузь, ймовірно, робить ставку на моделі з 512 ГБ.

"Якщо ви зараз помітили вигідну пропозицію на телефон на 512 ГБ або 1 ТБ, беріть його. Ми вважаємо, що дані показують, що ціни зростають в одному напрямку. Ми прогнозуємо, що запуск серій POCO і Xiaomi пізніше цього року відіб'є обмежені можливості зберігання даних, ймовірно, просуваючи хмарне сховище як вирішення проблеми", — попереджають експерти порталу.

Нагадаємо, основний тягар глобального дефіциту пам'яті ліг на китайських виробників смартфонів, тож компанії Xiaomi та Oppo знизили свої прогнози щодо поставок смартфонів на 2026 рік на понад 20%, а Vivo скоротила свою мету майже на 15%.

Фокус також повідомляв, що один із керівників Samsung натякнув на можливе подорожчання флагманських смартфонів через дефіцит оперативної пам'яті, спричинений розвитком штучного інтелекту.