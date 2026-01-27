Популярные смартфоны исчезнут с прилавков: какие модели скоро невозможно будет купить

Производство доступных флагманских смартфонов с 1 ТБ памяти может вскоре прекратиться из-за роста цен на память, обусловленного искусственным интеллектом (ИИ).

Производители смартфонов отменяют заказы на чипы 1 ТБ, а некоторые невыпущенные варианты смартфонов на 1 ТБ были полностью сняты с производства. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Digital Chat Station в своем блоге на Weibo.

По словам информатора, производителям смартфонов приходится принимать сложные решения из-за роста стоимости хранилищ данных. Больше всего это влияет на среднебюджетный сегмент стоимостью около 350 долларов (15 000 гривен).

Больше всего заказов сейчас наблюдается на чипы 512 ГБ. При этом разница в цене между моделями на 256 ГБ и 512 ГБ выросла на 55-70 долларов (до 3 000 гривен).

Как отмечает XiaomiTime, в 2024 году наличие 1 ТБ как опции казалось новой нормой. Однако теперь производство смартфонов с таким объемом памяти под вопросом. Отрасль, вероятно, делает ставку на модели с 512 ГБ.

"Если вы сейчас заметили выгодное предложение на телефон на 512 ГБ или 1 ТБ, берите его. Мы считаем, что данные показывают, что цены растут в одном направлении. Мы прогнозируем, что запуск серий POCO и Xiaomi позже в этом году отразит ограниченные возможности хранения данных, вероятно, продвигая облачное хранилище как решение проблемы", — предупреждают эксперты портала.

Напомним, основное бремя глобального дефицита памяти легло на китайских производителей смартфонов, поэтому компании Xiaomi и Oppo снизили свои прогнозы по поставкам смартфонов на 2026 год более чем на 20%, а Vivo сократила свою цель почти на 15%.

Фокус также сообщал, что один из руководителей Samsung намекнул на возможное подорожание флагманских смартфонов из-за дефицита оперативной памяти, вызванного развитием искусственного интеллекта.