Експерт протестував 40 смартфонів і назвав найкращу модель: ні Galaxy, ні Pixel

NexPhone — один із найамбітніших проєктів, які тестувальник Стівен Радочіа бачив останнім часом, і, якщо він виявиться успішним, він допоможе відкрити нову категорію смартфонів, упевнений фахівець з androidpolice.com.

Зовні NexPhone не вражає. Це досить звичайний на вигляд смартфон, і його характеристики нічим особливим не виділяються. Однак гаджет приховує деякі секрети, пише експерт.

Гаджет оснащений чипсетом Qualcomm QCM6490, який за продуктивністю схожий на Snapdragon 778G, однак QCM6490 — це чип із розширеною підтримкою, призначений для промислових і IoT-додатків.

"Якщо ви втомилися від штучного інтелекту і зайвого програмного забезпечення на вашому смартфоні, NexPhone, схоже, стане для вас ідеальним пристроєм", — каже автор.

Смартфон NexPhone можна під'єднати до комп'ютера Фото: borncity.com

Очікується, що новинка працюватиме на практично стандартній версії Android з розблокованим завантажувачем, що дасть користувачам більший контроль над телефоном.

Що відрізняє NexPhone від звичайного смартфона, то це додавання додатка Linux, який дає змогу запускати повноцінний дистрибутив Linux безпосередньо на Android. Дві системи використовуватимуть одні й ті самі папки, забезпечуючи безперебійну передачу даних.

"Ви зможете використовувати переваги додатків з відкритим вихідним кодом і мати повнофункціональну робочу станцію", — підкреслює Стівен.

При підключенні до зовнішнього монітора NexPhone перетворюється на портативний комп'ютер, незалежно від того, чи використовується Linux або Android у режимі робочого столу. Теоретично, він може конкурувати з Samsung DeX або навіть перевершити його.

Будь-який пристрій під управлінням Linux надасть досвідченим користувачам більше контролю, а безліч опцій, пропонованих смартфоном, означає, що користувачі ніколи не будуть обмежені однією екосистемою — це суттєвий плюс.

"Як і у випадку з Android і Linux, ви зможете запустити установку Windows 11 на зовнішньому моніторі", — пише автор.

Хоча Linux і Android співіснують на NexPhone одночасно, для завантаження Windows 11 необхідно перезавантажити пристрій. Однак, якщо оболонка в стилі Metro виявиться хорошою, вона надасть покупцям кілька варіантів екосистеми на одному пристрої.

"Я не пам'ятаю, щоб за останні роки бачив такий рівень універсальності у смартфонів, і якщо NexPhone виправдає очікування, не варто шкодувати на нього 550 доларів", — запевняє тестувальник.

