Эксперт протестировал 40 смартфонов и назвал самую лучшую модель: ни Galaxy, ни Pixel

Внешне NexPhone не впечатляет. Это довольно обычный на вид смартфон, и его характеристики ничем особенным не выделяются. Однако гаджет скрывает некоторые секреты.

NexPhone — один из самых амбициозных проектов, которые тестировщик Стивен Радочиа видел за последнее время, и, если он окажется успешным, он поможет открыть новую категорию смартфонов, уверен специалист из androidpolice.com.

Внешне NexPhone не впечатляет. Это довольно обычный на вид смартфон, и его характеристики ничем особенным не выделяются. Однако гаджет скрывает некоторые секреты, пишет эксперт.

Гаджет оснащен чипсетом Qualcomm QCM6490, который по производительности похож на Snapdragon 778G, однако QCM6490 — это чип с расширенной поддержкой, предназначенный для промышленных и IoT-приложений.

"Если вы устали от искусственного интеллекта и лишнего программного обеспечения на вашем смартфоне, NexPhone, похоже, станет для вас идеальным устройством", — говорит автор.

Смартфон NexPhone можно подключить к компьютеру Фото: borncity.com

Ожидается, что новинка будет работать на практически стандартной версии Android с разблокированным загрузчиком, что даст пользователям больший контроль над телефоном.

Что отличает NexPhone от обычного смартфона, так это добавление приложения Linux, которое позволяет запускать полноценный дистрибутив Linux непосредственно на Android. Две системы будут использовать одни и те же папки, обеспечивая бесперебойную передачу данных.

"Вы сможете использовать преимущества приложений с открытым исходным кодом и иметь полнофункциональную рабочую станцию", — подчеркивает Стивен.

Опрос Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда? Опрос открыт до Да Нет Не уверен (-а) Голосувати

При подключении к внешнему монитору NexPhone превращается в портативный компьютер, независимо от того, используется ли Linux или Android в режиме рабочего стола. Теоретически, он может конкурировать с Samsung DeX или даже превзойти его.

Любое устройство под управлением Linux предоставит опытным пользователям больше контроля, а множество опций, предлагаемых смартфоном, означает, что пользователи никогда не будут ограничены одной экосистемой — это существенный плюс.

"Как и в случае с Android и Linux, вы сможете запустить установку Windows 11 на внешнем мониторе", — пишет автор.

Хотя Linux и Android сосуществуют на NexPhone одновременно, для загрузки Windows 11 необходимо перезагрузить устройство. Однако, если оболочка в стиле Metro окажется хорошей, она предоставит покупателям несколько вариантов экосистемы на одном устройстве.

"Я не помню, чтобы за последние годы видел такой уровень универсальности у смартфонов, и если NexPhone оправдает ожидания, не стоит жалеть на него 550 долларов", — уверяет тестировщик.

Ранее мы писали о том, что 1,8 миллиардам пользователей iPhone грозит изощренная атака хакеров. Apple выпустила экстренное обновление iOS, призвав всех владельцев iPhone немедленно загрузить его.