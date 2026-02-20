Ваш смартфон непомітно відстежує речі, про які ви навіть не підозрювали: про що йдеться

Більшість сучасних смартфонів Android оснащені функціями відстеження. Зазвичай подібні речі викликають занепокоєння щодо конфіденційності, однак деякі з них приносять користь.

Функції відстеження часто працюють у фоновому режимі, тож власники смартфонів можуть навіть не знати про їхнє існування. Деякі з них розкрив портал Android Police.

Програми, які не використовуються

Система Android непомітно визначає невикористовувані програми та автоматично переводить їх сплячий режим. Ця функція має низку переваг для смартфона.

До прикладу, коли ви не користуєтесь застосунком протягом кількох місяців, Android автоматично скасовує всі надані дозволи, щоб захистити ваші дані. Смартфон припиняє сповіщення від цих програм для економії заряду батареї, а також автоматично видаляє кешовані дані.

Повний список програм, які було переведено в режим сну, можна знайти в налаштуваннях Android. При бажанні можна скасувати цю дію, видаливши ці програми зі списку або просто запустивши їх.

Рухи

Майже на всіх сучасних смартфонах Android є такі датчики, як акселерометр і гіроскоп. Вони безперервно відстежують рух, щоб виявляти ходьбу та обертання в режимі реального часу.

Наприклад, у телефонах Samsung Galaxy акселерометр підраховує кількість кроків. Окрім того, він виявляє безперервний рух і тримає ваш телефон розблокованим, поки він рухається.

Як зазначають у виданні, якщо загадані датчики виявляють рух, то GPS та мережеві дані вашого телефону непомітно записують, де ви були. Це дає можливість переглянути всі місця, які ви відвідали раніше, використовуючи функцію "Хронологія" на Google Картах.

Сповіщення

Смартфони Android зберігають всі сповіщення, які отримані за останні 24 години. Також є можливість переглянути ті сповіщення, які випадково відхилили. Зазвичай історія сповіщень доступна в налаштуваннях.

"Це не тільки звучить круто, але й дає вам другий шанс відреагувати на повідомлення, які ви якимось чином пропустили. Я майже щодня перевіряю свою сторінку історії сповіщень, щоб переконатися, що не пропустив нічого важливого за останні кілька годин", — зазначив експерт порталу.

Нагадаємо, для користувачів, які шукають максимальну приватність, існує спеціальна прошивка, що відключає всі механізми стеження.

Фокус також писав про те, які питання не варто ставити штучному інтелекту, щоб не стати жертвою шахрайської схеми.