Ваш смартфон незаметно отслеживает вещи, о которых вы даже не подозревали: о чем идет речь

Большинство современных смартфонов Android оснащены функциями отслеживания. Обычно подобные вещи вызывают беспокойство относительно конфиденциальности, однако некоторые из них приносят пользу.

Функции отслеживания часто работают в фоновом режиме, поэтому владельцы смартфонов могут даже не знать об их существовании. Некоторые из них раскрыл портал Android Police.

Программы, которые не используются

Система Android незаметно определяет неиспользуемые приложения и автоматически переводит их в спящий режим. Эта функция имеет ряд преимуществ для смартфона.

К примеру, когда вы не пользуетесь приложением в течение нескольких месяцев, Android автоматически отменяет все предоставленные разрешения, чтобы защитить ваши данные. Смартфон прекращает уведомления от этих программ для экономии заряда батареи, а также автоматически удаляет кэшированные данные.

Полный список программ, которые были переведены в режим сна, можно найти в настройках Android. При желании можно отменить это действие, удалив эти программы из списка или просто запустив их.

Движения

Почти на всех современных смартфонах Android есть такие датчики, как акселерометр и гироскоп. Они непрерывно отслеживают движение, чтобы обнаруживать ходьбу и вращение в режиме реального времени.

Например, в телефонах Samsung Galaxy акселерометр подсчитывает количество шагов. Кроме того, он обнаруживает непрерывное движение и держит ваш телефон разблокированным, пока он движется.

Как отмечают в издании, если загаданные датчики обнаруживают движение, то GPS и сетевые данные вашего телефона незаметно записывают, где вы были. Это дает возможность просмотреть все места, которые вы посетили ранее, используя функцию "Хронология" на Google Картах.

Оповещение

Смартфоны Android сохраняют все уведомления, которые получены за последние 24 часа. Также есть возможность просмотреть те уведомления, которые случайно отклонили. Обычно история уведомлений доступна в настройках.

"Это не только звучит круто, но и дает вам второй шанс отреагировать на сообщения, которые вы каким-то образом пропустили. Я почти каждый день проверяю свою страницу истории уведомлений, чтобы убедиться, что не пропустил ничего важного за последние несколько часов", — отметил эксперт портала.

Напомним, для пользователей, которые ищут максимальную приватность, существует специальная прошивка, отключающая все механизмы слежки.

Фокус также писал о том, какие вопросы не стоит задавать искусственному интеллекту, чтобы не стать жертвой мошеннической схемы.