Складаний iPhone Fold засвітився в мережі: що показали на рендерах (фото)

Інсайдери опублікували CAD-рендери дебютного складного смартфона від Apple. Апарат отримає форм-фактор книжкового типу з широким зовнішнім екраном і титанову рамку корпусу.

Детальними зображеннями очікуваного iPhone Fold поділився інформатор Сонні Діксон, пише GSMArena. Реліз гаджета прогнозується наприкінці 2026 року разом із лінійкою iPhone 18 Pro. Деякі специфікації вже відомі.

За попередньою інформацією, зовнішній екран пристрою має діагональ 5,5 дюйма. Дисплей отримав співвідношення сторін 4:3. У верхній частині панелі розташований круглий отвір для фронтальної камери.

iPhone Fold (CAD-рендер) Фото: gsmarena.com

Основний внутрішній екран смартфона сягає 7,8 дюйма. Матриця має мінімальну складку в місці вигину. Лівий верхній кут дисплея також оснащений вирізом під селфі-камеру. Роздільна здатність обох фронтальних датчиків становить 18 Мп.

На задній панелі розташований блок основної камери, що виступає. Модуль складається з двох фотосенсорів і світлодіодного спалаху. Роздільна здатність об'єктивів, за чутками, складе 48 Мп.

Конструкція шарніра виконана з рідкого металу. Корпус гаджета виготовлений із застосуванням титанової рамки для зниження загальної ваги. Ємність вбудованого акумулятора досягає 5500 мАг. Очікується, що стартова ціна складного смартфона перевищить 2000 доларів — флагман стане найдорожчим телефоном в історії Apple.

Раніше повідомлялося, що Apple готує ще дорожчий сегмент гаджетів. Компанія збирається розширити свою лінійку преміальних продуктів, зокрема додавши складаний iPhone, MacBook із сенсорним екраном і AirPods із камерами для розпізнавання жестів і навколишнього середовища.

Також Фокус писав, що 6-річний смартфон здивував у порівнянні з iPhone 17. Базовий iPhone 11 залишається актуальним через кілька років після релізу. У базових завданнях пристрій, як і раніше, демонструє плавну роботу нарівні з сучасними моделями.