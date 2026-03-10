Складной iPhone Fold засветился в сети: что показали на рендерах (фото)

Инсайдеры опубликовали CAD-рендеры дебютного складного смартфона от Apple. Аппарат получит форм-фактор книжного типа с широким внешним экраном и титановую рамку корпуса.

Детальными изображениями ожидаемого iPhone Fold поделился информатор Сонни Диксон, пишет GSMArena. Релиз гаджета прогнозируется в конце 2026 года вместе с линейкой iPhone 18 Pro. Некоторые спецификации уже известны.

По предварительной информации, внешний экран устройства имеет диагональ 5,5 дюйма. Дисплей получил соотношение сторон 4:3. В верхней части панели расположено круглое отверстие для фронтальной камеры.

iPhone Fold (CAD-рендер) Фото: gsmarena.com

Основной внутренний экран смартфона достигает 7,8 дюйма. Матрица имеет минимальную складку в месте изгиба. Левый верхний угол дисплея также оснащен вырезом под селфи-камеру. Разрешение обоих фронтальных датчиков составляет 18 Мп.

На задней панели находится выступающий блок основной камеры. Модуль состоит из двух фотосенсоров и светодиодной вспышки. Разрешение объективов, по слухам, составит 48 Мп.

Конструкция шарнира выполнена из жидкого металла. Корпус гаджета изготовлен с применением титановой рамки для снижения общего веса. Емкость встроенного аккумулятора достигает 5500 мАч. Ожидается, что стартовая цена складного смартфона превысит 2000 долларов — флагман станет самым дорогим телефоном в истории Apple.

Ранее сообщалось, что Apple готовит еще более дорогой сегмент гаджетов. Компания собирается расширить свою линейку премиальных продуктов, в частности добавив складной iPhone, MacBook с сенсорным экраном и AirPods с камерами для распознавания жестов и окружающей среды.

Также Фокус писал, что 6-летний смартфон удивил в сравнении с iPhone 17. Базовый iPhone 11 остается актуальным спустя несколько лет после релиза. В базовых задачах устройство по-прежнему демонстрирует плавную работу наравне с современными моделями.