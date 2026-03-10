Огляд iPhone 17e: два важливих апгрейди і один прикрий недолік (фото, відео)

Журналісти опублікували перші огляди смартфона Apple iPhone 17e. Головними перевагами новинки стали збільшений обсяг пам'яті та підтримка магнітної зарядки. Але гаджет зберіг один із компромісів попередника.

Експерти протестували гаджет напередодні офіційного старту продажів, пише MacRumors. Телефон пропонує дизайн, аналогічний iPhone 16e, а також кілька внутрішніх поліпшень при початковій ціні в 599 доларів.

Початкова комплектація iPhone 17e тепер пропонує 256 ГБ сховища. Іншим нововведенням стала підтримка технології MagSafe. Потужність бездротової зарядки зросла з 7,5 Вт до 15 Вт. Користувачі отримали доступ до екосистеми магнітних аксесуарів, включно з гаманцями, підставками і зовнішніми акумуляторами. Оглядачі CNN Underscored назвали це важливим плюсом порівняно з Google Pixel 10a, який позбавлений аналогічної функції.

Дисплей iPhone 17e

Апаратною основою смартфона виступає процесор A19. Тести показують приріст продуктивності на 15% порівняно з чипом A18 у моделі iPhone 16e. Обчислювальна потужність пристрою загалом відповідає показникам дорожчого iPhone 17. Гаджет також оснащений фірмовим стільниковим модемом другого покоління Apple C1X. У мережах 5G журналісти зафіксували пікову швидкість скачування 419 Мбіт/с, що підтверджує заявлене дворазове прискорення з'єднання.

Огляд iPhone 17e

Головним розчаруванням став застарілий дисплей. Смартфон не отримав екран з адаптивною частотою оновлення 120 Гц (ProMotion) — залишили матрицю на 60 Гц. Інтерактивний виріз Dynamic Island і додаткова камера з широким кутом теж залишилися ексклюзивом старших моделей. Експерти порталу The Verge вважають, що за можливості має сенс доплатити 200 доларів за iPhone 17, який позбавлений перерахованих мінусів.

Загалом iPhone 17e — чудовий смартфон, яким приємно користуватися. Однак на ринку зустрічаються аналоги з більш цікавим співвідношенням ціни та специфікацій.

