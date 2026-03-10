Обзор iPhone 17e: два важных апгрейда и один досадный изъян (фото, видео)

Журналисты опубликовали первые обзоры смартфона Apple iPhone 17e. Главными преимуществами новинки стали увеличенный объем памяти и поддержка магнитной зарядки. Но гаджет сохранил один из компромиссов предшественника.

Эксперты протестировали гаджет накануне официального старта продаж, пишет MacRumors. Телефон предлагает дизайн, аналогичный iPhone 16e, а также пару внутренних улучшений при начальной цене в 599 долларов.

Начальная комплектация iPhone 17e теперь предлагает 256 ГБ хранилища. Другим нововведением стала поддержка технологии MagSafe. Мощность беспроводной зарядки выросла с 7,5 Вт до 15 Вт. Пользователи получили доступ к экосистеме магнитных аксессуаров, включая кошельки, подставки и внешние аккумуляторы. Обозреватели CNN Underscored назвали это важным плюсом по сравнению Google Pixel 10a, который лишен аналогичной функции.

Відео дня

Дисплей iPhone 17e Фото: TechRadar

Аппаратной основой смартфона выступает процессор A19. Тесты показывают прирост производительности на 15% по сравнению с чипом A18 в модели iPhone 16e. Вычислительная мощность устройства в целом соответствует показателям более дорогого iPhone 17. Гаджет также оснащен фирменным сотовым модемом второго поколения Apple C1X. В сетях 5G журналисты зафиксировали пиковую скорость скачивания 419 Мбит/с, что подтверждает заявленное двукратное ускорение соединения.

Обзор iPhone 17e

Главным разочарованием стал устаревший дисплей. Смартфон не получил экран с адаптивной частотой обновления 120 Гц (ProMotion) — оставили матрицу на 60 Гц. Интерактивный вырез Dynamic Island и дополнительная камера с широким углом тоже остались эксклюзивом старших моделей. Эксперты портала The Verge считают, что по возможности имеет смысл доплатить 200 долларов за iPhone 17, который лишен перечисленных минусов.

В целом iPhone 17e — отличный смартфон, которым приятно пользоваться. Однако на рынке встречаются аналоги с более интересным соотношением цены и спецификаций.

Ранее была названа достойная альтернатива iPhone 17e и Pixel 10a. Вскоре в продажу поступит смартфон среднего класса Vivo V70, который составит конкуренцию последним бюджетным устройствам Apple и Google.

Также Фокус писал, что складной iPhone Fold засветился в сети. Инсайдеры опубликовали CAD-рендеры дебютного складного смартфона от Apple. Аппарат получит форм-фактор книжного типа с широким внешним экраном и титановую рамку корпуса.